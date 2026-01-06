Hasta el 2 de enero, en México existían 692 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) concentrados principalmente en Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, y, por primera vez desde el inicio de la plaga, con presencia en entidades del extremo norte y centro del país.

De acuerdo con el registro de la plaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 169; Veracruz, con 161; Yucatán, con 130; y Chiapas, con 117.

Les siguen Quintana Roo, con 33 casos; Guerrero, con 30; Tabasco, con 19; Campeche, con 15; y Puebla, con 12. En el resto del país, al cierre de 2025 y los primeros días de 2026, se reportaron 2 nuevos casos en Tamaulipas y un caso en Estado de México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

Según información del Senasica, analizada por EL UNIVERSAL, el arranque del 2026 estuvo marcado por la confirmación de brotes fuera de las zonas donde históricamente se había concentrado la plaga, lo que evidenció que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dispersión del gusano barrenador no se mantuvo contenida.

De acuerdo con la distribución por especie, los bovinos concentran la mayor afectación, con 391 casos activos, y les siguen los caninos, con 189 casos.

En menor proporción aparecen los equinos, con 35 casos; los suinos, con 34; los ovinos, con 25; los caprinos, con 13; los felinos, con cuatro; y la categoría aviar, con un caso.

El comportamiento de los registros muestra que, aunque la mayor carga del brote se mantiene en el sur y sureste, la presencia activa en entidades del norte y del centro al inicio de enero confirma una ampliación territorial del problema.

