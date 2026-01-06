Más Información

Hasta el 2 de enero, en México existían 692 casos activos de (GBG) concentrados principalmente en Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, y, por primera vez desde el inicio de la plaga, con presencia en entidades del extremo norte y centro del país.

De acuerdo con el registro de la plaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (), los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 169; Veracruz, con 161; Yucatán, con 130; y Chiapas, con 117.

Les siguen Quintana Roo, con 33 casos; Guerrero, con 30; Tabasco, con 19; Campeche, con 15; y Puebla, con 12. En el resto del país, al cierre de 2025 y los primeros días de 2026, se reportaron 2 nuevos casos en y un caso en Estado de México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

Según información del Senasica, analizada por , el arranque del 2026 estuvo marcado por la confirmación de brotes fuera de las zonas donde históricamente se había concentrado la plaga, lo que evidenció que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (), la dispersión del gusano barrenador no se mantuvo contenida.

De acuerdo con la distribución por especie, los bovinos concentran la mayor afectación, con 391 casos activos, y les siguen los caninos, con 189 casos.

En menor proporción aparecen los equinos, con 35 casos; los suinos, con 34; los ovinos, con 25; los caprinos, con 13; los felinos, con cuatro; y la categoría aviar, con un caso.

El comportamiento de los registros muestra que, aunque la mayor carga del brote se mantiene en el sur y sureste, la presencia activa en entidades del norte y del centro al inicio de enero confirma una ampliación territorial del problema.

