La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) inspeccionó durante 2025 un total de 667 mil 348 plantas de plátano y banano en regiones productoras del país, como parte de las acciones preventivas para evitar el ingreso y dispersión del hongo Fusarium Raza 4 Tropical, una de las principales amenazas sanitarias para este cultivo.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), personal técnico realizó muestreos, análisis de laboratorio y recorridos de vigilancia epidemiológica, además de inspeccionar más de 660 mil plantas a lo largo del año como parte del monitoreo fitosanitario permanente.

De manera paralela, la dependencia federal reforzó los esquemas de inspección de mercancías agroalimentarias en 97 puertos, aeropuertos y fronteras del país, donde se retuvieron más de 16 mil productos considerados de riesgo, con el objetivo de reducir la probabilidad de ingreso del patógeno.

La marchitez por Fusarium es una enfermedad causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), que afecta el sistema vascular de las plantas de banano y plátano, provoca amarillamiento progresivo, marchitez y la muerte del cultivo.

El patógeno se transmite a través del suelo, agua, herramientas y material vegetal, puede permanecer activo durante décadas y no cuenta con métodos de control efectivos ni variedades resistentes disponibles.

Las acciones se intensificaron tras la confirmación de la presencia de la enfermedad en diversos países de Sudamérica, indicó la Sader. Por ello, a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, el Senasica fortaleció los protocolos de búsqueda del hongo y amplió la cobertura de monitoreo en zonas productoras estratégicas.

Como parte de la estrategia, el organismo inició en febrero de 2025 la exploración de cultivos con drones en 4 mil 447 hectáreas y, a partir de julio, incorporó la vigilancia mediante imágenes satelitales en 4 mil 400 hectáreas, lo que permitió incrementar hasta en 800% la superficie explorada respecto a años anteriores.

El uso de estas herramientas tecnológicas permite identificar en tiempo real plantas con síntomas de amarillamiento y marchitez, facilitando la detección temprana y la atención oportuna ante posibles brotes.

El hongo Foc R4T fue detectado por primera vez en 1989 en Taiwán y actualmente está presente en 24 países de Asia, Oceanía, África, Europa y Sudamérica, lo que mantiene activas las alertas sanitarias a nivel internacional.

En México, productoras y productores cultivan 11 variedades de plátano y banano en más de 87 mil hectáreas distribuidas en 16 estados, con una producción anual superior a 2.6 millones de toneladas, por lo que la vigilancia fitosanitaria es considerada estratégica para la seguridad agrícola del país.

