A poco más de un año del cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, la ganadería mexicana vive una crisis silenciosa, advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, quien advirtió que el campo no puede esperar más, pues necesita apoyo real, no discursos.

Al destacar la información publicada este sábado por EL UNIVERSAL, en la que se revela que la afectación económica a causa del gusano barrenador asciende a 15 mil millones de pesos, el legislador señaló que aunque hay esfuerzos del gobierno, la reactivación de exportaciones sigue pendiente. “Urgen soluciones integrales, apoyo directo y coordinación real. No podemos normalizar una crisis que afecta al campo, la economía regional y la seguridad alimentaria del país”, enfatizó.

Para combatir la plaga se reforzaron las reglas de movilización del ganado, con tratamientos obligatorios y puntos de revisión. Foto: Archivo / CUARTOSCURO

Añorve Baños subrayó las cifras dadas a conocer por EL UNIVERSAL:

Pérdidas estimadas por 15 mil millones de pesos

estimadas por Cerca de un millón de becerros no pudieron exportarse

no pudieron exportarse Dejaron de ingresar 700 millones de dólares al sector

Más de 2 millones de reses sometidas a controles sanitarios, encareciendo la producción entre mil 200 y 2 mil pesos por animal

Lamentó que los ganaderos venden hoy en el mercado nacional a menor precio, absorben el costo sanitario y reducen inventarios para sobrevivir. “Menos rentabilidad es igual a menos empleo y por supuesto, menos inversión. Las comunidades rurales están pagando el precio”, apuntó.

Destacó que en cifras del propio gobierno, hay casi 12 mil casos de gusano barrenador y los estados con mayor presencia son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Campeche.

“Lo dijimos en tribuna, lo repetimos hoy y lo seguiremos exigiendo con firmeza: el campo no puede esperar más. Necesita apoyo real, no discursos”, concluyó Añorve Baños.

