Mérida, Yucatán.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirmó el octavo caso de miasis por gusano barrenador en una persona de Yucatán y el primero registrado en Mérida.

Según el informe, se trata de una persona de 62 años que padece esquizofrenia, al que se le detectó la presencia de la plaga en los miembros inferiores.

El nuevo caso de miasis o infección causada por el gusano barrenador del ganado en humanos se encuentra hospitalizado.

Además de Mérida, se han detectado casos en Izamal, Progreso, Buctzotz, Motul, Yaxcabá, Maní y Sacalum.

De los 8 casos registrados, 5 son hombres y 3 mujeres, según los informes; asimismo, 4 de estos aún se encuentran hospitalizados.

En México se han confirmado 106 casos de miasis por gusano barrenador en personas, más del 80% en el estado de Chiapas, que reportó 86 registros, mientras que Yucatán aparece en el segundo sitio.

Al menos 5 de los casos perdieron la vida mientras recibían tratamiento, aunque ninguno está atribuido al caso de miasis.

