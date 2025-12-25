Mérida, Yucatán.- Un adulto mayor, de 70 años de edad, quien se dedicaba a trabajar como taxista de plataforma, fue asaltado y apuñalado en la calle 2 por 33 y 35, de la colonia Salvador Alvarado Sur, en Mérida.

Según testigos, una pareja, integrada por un hombre y una mujer, asaltó al conductor de un vehículo Suzuki Swift, pero éste se defendió y forcejeó con ellos, por lo que fue herido en el abdomen con un arma blanca en varias ocasiones.

Los vecinos del lugar, que escucharon la disputa y salieron a ver qué sucedía, encontraron al conductor herido y sangrando.

Los agresores intentaron huir, pero una patrulla del Sector Sur, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se encontraba cerca del lugar, activó un operativo y logró detener a la pareja.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) acordonaron el área y se encuentran realizando las pesquisas correspondientes.

