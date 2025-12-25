Cuernavaca, Mor.- Morelos libró la Nochebuena de la incidencia delictiva, pero el amanecer de Navidad se tiñó con tres homicidios violentos en los municipios de Yecapixtla, Jiutepec y Emiliano Zapata con saldo de tres hombres sin vida, todos con huellas de violencia y dos con impactos de arma de fuego.

El primer caso se reportó alrededor de las 4:00 horas en Yecapixtla, en la colonia Pazulco, donde localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con impactos de arma de fuego,y junto al cadáver se encontró un mensaje atribuido a un grupo delictivo. Autoridades acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía.

Más tarde, a las 8:35 horas, en el municipio de Jiutepec, específicamente en la colonia El Guante, se reportó otra persona sin vida. El hombre fue hallado afuera de su domicilio, con lesiones producidas por arma de fuego. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El tercer hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas en el municipio de Emiliano Zapata, en la colonia San Francisco. Al interior de un bar fue localizado un hombre inconsciente, quien presentaba huellas de violencia. Tras la revisión, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

En los tres casos, elementos policiacos acordonaron las áreas y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

