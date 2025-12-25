Culiacán, Sin a 25 de Dic.- En plenos festejos de Nochebuena, en la sindicatura de Sanalona al extremo oriente de Culiacán, una joven mujer de nombre Guadalupe “N”, de 24 años de edad, fue asesinada de varios disparos por su expareja, lo que la convirtió en la segunda fémina privada de la vida de forma violenta durante los festejos navideños.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, en el poblado de Arroyo Grande, de dicha sindicatura en un convivio navideño se escucharon detonaciones de armas de fuego y al acudir a verificar los hechos, les comunicaron que familiares la trasladaron en un vehículo particular a un hospital.

En el trasladado a un hospital gravemente herida Guadalupe “N” falleció en el camino a causa de los disparos, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado, acudieron a dar fe del deceso.

Según los datos dados a conocer, el presunto responsable de la agresión fue su expareja sentimental el cual se presentó en los festejos de Nochebuena y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones.

Poco antes de este hecho, en medio de los festejos navideños, en la colonia Buenos Aires, de la capital del estado, una mujer de nombre, Isabel “N” de 51 años de edad, la cual fue encontrada muerta a balazos en el interior de su hogar.

Las autoridades fueron notificadas que en una vivienda de la calle General Pablo Macias Valenzuela, escucharon detonaciones de armas de fuego, al ingresar al domicilio, los policías encontraron tirado el cuerpo de la mujer.

