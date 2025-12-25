Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas condenaron la aprehensión del reportero veracruzano de nota roja, Rafael Vela León, señalado por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Tras su detención, se notificó la imputación de los delitos y un juez de control calificó como legal la aprehensión, además de dictar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Hasta el momento, se desconocen públicamente los hechos por los cuales el periodista es acusado de delitos graves.

La organización Artículo 19 exhortó a las autoridades de Veracruz, en particular a la Fiscalía General del Estado, a respetar el debido proceso y abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.

Asimismo, exigió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del comunicador y otorgar medidas de protección adecuadas, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio periodístico.

“La cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas. ARTICLE 19 dará seguimiento puntual al caso”, expuso la organización.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE) se manifestó en contra de cualquier persecución política y judicial que atente contra el derecho a la libertad de expresión y reprima la labor periodística, no solo de Rafael León Segovia, sino de todos los comunicadores que ejercen su oficio en el estado de Veracruz.

Además, exigió a la Fiscalía General del Estado que el procedimiento judicial se lleve a cabo con estricto apego al debido proceso, en observancia de las garantías individuales y del Estado de Derecho.

Finalmente, solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas para determinar si la privación de la libertad de León Segovia deriva de una represalia por el ejercicio de su labor periodística.

