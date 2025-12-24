Más Información

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una riña entre dos grupos adversarios del , en el municipio de , dejó 40 presos lesionados, pero ninguno de gravedad que necesitara traslado a un hospital, informaron fuentes oficiales.

Una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo aseguró a reporteros, que en el de mediana seguridad “las actividades se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y la situación se mantiene en calma”.

Por la mañana, cuando se registró el enfrentamiento, se implementó un operativo con elementos del Ejército, de la Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, para controlar los disturbios.

Lee también

Fue un grupo de 16 reos el que intentó tomar el control del centro penitenciario, al llevar a cabo extorsiones en contra del grupo adversario, lo que provocó molestia y fue cuando inició el enfrentamiento.

Después del operativo, los soldados, policías y custodios realizaron rondines de vigilancia y supervisión del penal, pero hasta la tarde de este miércoles, todo permanece “sin mayores incidentes”, de acuerdo con una fuente consultada.

De los 40 reos que resultaron con lesiones, ninguno tiene heridas de consideración, por lo que no fueron trasladados a hospitales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]