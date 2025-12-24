San Cristóbal de las Casas, Chis.- Una riña entre dos grupos adversarios del penal El Amate, en el municipio de Cintalapa, dejó 40 presos lesionados, pero ninguno de gravedad que necesitara traslado a un hospital, informaron fuentes oficiales.

Una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo aseguró a reporteros, que en el centro penitenciario de mediana seguridad “las actividades se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y la situación se mantiene en calma”.

Por la mañana, cuando se registró el enfrentamiento, se implementó un operativo con elementos del Ejército, de la Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, para controlar los disturbios.

Lee también Detienen a sospechosa del homicidio de un doctor en Villahermosa; absuelven a pasante vinculada al caso

Fue un grupo de 16 reos el que intentó tomar el control del centro penitenciario, al llevar a cabo extorsiones en contra del grupo adversario, lo que provocó molestia y fue cuando inició el enfrentamiento.

Después del operativo, los soldados, policías y custodios realizaron rondines de vigilancia y supervisión del penal, pero hasta la tarde de este miércoles, todo permanece “sin mayores incidentes”, de acuerdo con una fuente consultada.

De los 40 reos que resultaron con lesiones, ninguno tiene heridas de consideración, por lo que no fueron trasladados a hospitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mcc