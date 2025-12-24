Mérida, Yucatán.- En sus últimos ocho meses de administración, la exalcaldesa de Uayma en los periodos 2018-2021 y 2021-2024, Yamili Ivony Cupul Vázquez, emanada del PRI, incurrió en daño patrimonial por al menos un millón 789 mil pesos, reveló la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

La dependencia indicó que encontró transferencias bancarias por más de medio millón de pesos en servicios “fantasmas”; pagos expedidos a través de cheques entre la exmunícipe y su tesorero, pero sin presentar comprobantes de gasto ni evidencias del uso de esos recursos.

El órgano fiscalizador también detectó pagos por cientos de miles de pesos en servicios legales, contables y administrativos, sin contratos, sin informes de trabajo, lo que apunta a un esquema sistemático de servicios “fantasma” utilizados para drenar recursos públicos en la recta final del trienio.

Lee también Detienen a sospechosa del homicidio de un doctor en Villahermosa; absuelven a pasante vinculada al caso

Uno de los casos más escandalosos corresponde a la simulación de una “ayuda social” por 162 mil 400 pesos, cuando en realidad el dinero fue utilizado para pagar a un grupo musical durante la feria del municipio, violando la normatividad presupuestal y falseando la naturaleza del gasto.

La ASEY también advirtió duplicidad de facturas, registros contables irregulares y la ausencia deliberada de estados de cuenta bancarios, lo que impidió verificar el destino real de varios pagos realizados en agosto de 2024.

La ASEY documentó las irregularidades en el segundo informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al año 2024, que entregó al Congreso del Estado, la cual está en análisis ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mcc