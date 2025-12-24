Tabasco.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) detuvieron a la doctora Hilary Lizeth “N”, acusada del homicidio del médico Yaotzin “N”, originario de Comalcalco, ocurrido el 28 de abril pasado en el interior de un motel en Villahermosa.

La orden de aprehensión girada por el Juzgado de Control de la Región Nueve del municipio de Centro, se cumplimentó este martes 23 de diciembre, en el estado de Veracruz.

Hilary Lizeth "N" se encuentra vinculada en la causa penal 590/2025 de la carpeta de investigación: CI-FHD-115/2025.

Con esta detención un juez declaró absuelta a la joven pasante de medicina Lesli Dayana por sobreseimiento, pues inicialmente había sido detenida y vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Yaotzin.

Lesli fue detenida por los elementos de la Fiscalía el pasado 8 de mayo cuando acudía a comparecer ante el Centro de Procuración de Justicia en Villahermosa.

Sin embargo, su defensa denunció que el caso estaba plagado de errores e inconsistencias ya que no les aceptan las pruebas ni testigos que habían presentado para comprobar la inocencia de la residente de medicina.

Fue así que, ante la falta de pruebas contundentes y las presiones de familiares y amigos, quienes se manifestaron en diversas ocasiones, luego de 15 días en prisión, se determinó que continuara su proceso en libertad y ahora ha quedado absuelta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta nueva detención, ni respecto a la situación jurídica de la joven Lesli.

dmrr/mcc