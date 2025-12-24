Más Información
Este 24 de diciembre, los ciudadanos de Ciudad Madero se sorprendieron al observar que la recolección de basura se realizó de una manera distinta a lo acostumbrado: con trabajadores vestidos de Santa Claus y Grinch, a bordo de camiones adornados con globos de colores y motivos navideños.
Al paso de uno de los camiones recolectores, varios niños sonrieron y saludaron a los trabajadores municipales.
“Mira papá, son varios Grinchs”, expresó un niño a su papá, mientras alzaba la mano y los observaba contento.
Lee también Escuinapa vuelve a vivir jornada violenta; se reportan enfrentamientos y explosiones
Uno de los hombres vestidos de color verde con saco rojo mencionó que estaban felices de llevar sonrisas con su trabajo: “A los niños les gusta vernos pasar y nos desean Feliz Navidad; a mí me gusta mucho trabajar y convivir de esta forma”.
Al referirse a esta actividad, el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, explicó que los trabajadores municipales de recolección de residuos sólidos recorren la ciudad en camiones decorados y con disfraces festivos, llevando alegría y momentos de diversión a las familias maderenses.
“Esta caravana se ha convertido en una entrañable tradición que simboliza el compromiso y la dedicación de quienes, día a día, se esfuerzan por mantener nuestra ciudad limpia y ordenada. Expreso mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada uno de ellos”, expresó el edil.
