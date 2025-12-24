Más Información

En las afueras de la cabecera municipal de Escuinapa se registraron nuevamente actos de violencia, con detonaciones de armas automáticas y explosiones. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo armado atacó a elementos navales, quienes respondieron la agresión, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre personas heridas o detenidas.

Estos nuevos hechos se suman a los ocurridos el domingo pasado, cuando se registraron enfrentamientos entre grupos rivales que iniciaron en el centro de la ciudad de Escuinapa y se extendieron hacia las carreteras México–Nogales y la carretera de cuota, donde se generaron bloqueos en el tramo Acaponeta–Escuinapa y la muerte de dos personas de forma incidental.

Sobre los hechos más recientes, vecinos de las colonias Pueblo Nuevo y 10 de Mayo, ubicadas en las afueras de la cabecera municipal, reportaron a las líneas de emergencia nuevas detonaciones de armas automáticas y al menos cuatro explosiones de gran intensidad.

Hasta el momento, las autoridades estatales de seguridad no han emitido información oficial sobre estos nuevos episodios de violencia en la zona sur del estado, donde en el transcurso de una semana se han registrado tres eventos armados, con bloqueos carreteros y la muerte de siete personas, entre ellas dos víctimas colaterales.

El domingo pasado, el presidente municipal de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, recomendó a la población permanecer en sus hogares ante la jornada de violencia, en la que fueron desplegados elementos del Ejército y la Guardia Nacional para controlar la situación.

El alcalde detalló que una persona dedicada a la reparación de equipos electrodomésticos murió tras ser atropellada durante el inicio de las confrontaciones, mientras que una segunda víctima falleció a causa de esquirlas de un artefacto explosivo.

Finalmente, Díaz Simental explicó que los enfrentamientos armados comenzaron en las calles La Paz y Libertad, en el centro de Escuinapa, donde dos personas inocentes perdieron la vida, y posteriormente se extendieron a las carreteras, lo que motivó la movilización de fuerzas federales.

