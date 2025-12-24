Un operativo especial navideño fue desplegado en el estado, con una fuerza de 12 mil 590 elementos, integrada por militares, Guardia Nacional y policías federales, estatales y municipales, para resguardar bancos, plazas comerciales y zonas habitacionales.

La vigilancia se mantendrá en los 20 municipios del estado durante las compras decembrinas, operaciones bancarias y las celebraciones de Nochebuena y Navidad, como parte de las nuevas estrategias de seguridad implementadas por las autoridades.

En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado explicó que, como parte de este operativo especial, se contará con personal de vigilancia a pie, principalmente en plazas comerciales y en zonas cercanas a instituciones bancarias.

Lee también Explosión por pirotecnia deja un muerto; vivienda queda destruida en Huautla, Hidalgo

Los cuerpos policiacos dispondrán de mil 930 unidades motrices oficiales para realizar recorridos de día y noche, con el objetivo de brindar tranquilidad a la población en los 20 municipios.

En estas acciones también participará personal de Protección Civil estatal y municipal, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y grupos voluntarios, quienes mantendrán guardias permanentes para atender emergencias.

La dependencia estatal informó que se cuenta con helicópteros, grúas y cisternas para atender situaciones de urgencia en cualquier punto del estado, especialmente en accidentes o personas con lesiones graves.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para evitar el uso recreativo de pirotecnia y disparos al aire como forma de festejo, debido al grave riesgo que representan las balas perdidas para la ciudadanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL