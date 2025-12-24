Una persona sin vida y dos lesionados fue el saldo de una explosión registrada durante la noche en la comunidad de Banderas, en el municipio de Huautla, en el estado de Hidalgo, donde el almacenamiento de pirotecnia originó el estallido en una vivienda, la cual quedó totalmente destruida.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las seis de la mañana se recibió el reporte de una fuerte explosión en un domicilio en el que presuntamente se almacenaba pirotecnia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde localizaron una vivienda derrumbada a causa de la explosión. Al revisar el área y entre los escombros, rescataron a varias personas, entre ellas a Gerardo B. G., de 50 años de edad, quien perdió la vida al quedar sepultado.

Asimismo, su esposa Alicia y su hija Ariadna Mariela resultaron con lesiones leves, por lo que recibieron atención médica.

El estallido ocurrió alrededor de las 11 de la noche y fue escuchado a varios kilómetros, lo que generó alarma entre la población.

Según se informó, la localidad se encuentra aislada luego de que las lluvias provocaran el colapso del puente sobre el río Calabozos, lo que impidió la llegada inmediata de los cuerpos de auxilio. La zona permanece acordonada y la Procuraduría de Justicia inició el aseguramiento del inmueble y las diligencias correspondientes.

