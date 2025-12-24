La Secretaría de Salud (Ssa) presentó este martes la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), que reflejó un aumento en el consumo de estupefacientes en personas adultas y una baja en adolescentes, un aumento en el vapeo y una disminución en alcohol en menores de edad.

Sobre el consumo de drogas ilegales, David Kershenobich, titular de la Ssa, expuso que el uso experimental en adultos aumentó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, pero de forma importante disminuyó en adolescentes de 6.2% a 4.1% en este mismo periodo.

“La buena noticia es que cuando se compara lo que sucedió en adolescentes, vemos el impacto que han tenido las políticas públicas”, aseguró, y comentó que el tramadol ya es con receta.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

“El cannabis, que fue el que más aumentó, lo hizo de 9.3% en 2016 a 13.3% en 2025. Es decir, es una de las drogas que su uso está mucho en discusión, si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga”, destacó Kershenobich. En adolescentes disminuyó de 5.3% a 3.7%.

“Es fundamentalmente por el fumar, lo que se está midiendo”, precisó sobre el cannabis.

“La prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2% alguna vez y 0.1% en el último año”, resaltó el funcionario.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la encuesta orienta hacia dónde tiene que ir el gobierno y consideró que la campaña contra el fentanilo que inició en la administración pasada ha sido “muy buena”.

Resaltó que el consumo no médico de fentanilo disminuyó de 0.2% a 0.1%: “Esto habla de que funciona la campaña, porque es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular o los videos que salen en la televisión, en los audios en la radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas”.

Sobre si el consumo de fentanilo se medía en 2016, el secretario indicó: “Había evidencia a través de casos que pudieran haber sido afectados médicamente, sobre todo en los estados fronterizos, en donde había posibilidades de intercambio en que alguien hubiera consumido el fentanilo en Estados Unidos si estuviera en México, etcétera”.

“El cannabis es la principal droga ilegal, y estamos monitoreando el consumo de opioides. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, ya pasamos en la legislación que el tramadol tenga que ser con receta, porque anteriormente era sin receta, pero ya está aprobado en la legislación que tiene que ser con receta, y puede ser uno de los factores responsables por el consumo de opioides”, señaló Kershenobich.

Agregó que el uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3% en 2016 a 2.5% este año, y el consumo de opioides creció de 0.1% a 1.4%, lo que se considera bajo.

En este mismo periodo, los alucinógenos aumentaron en adultos de 0.8% a 1.5%, y los estimulantes de tipo anfetamínico pasaron de 0.9% a 1.6%. En adolescentes, los estimulantes de tipo anfetamínico disminuyeron de 0.6% a 0.5%.

Ante estas cifras, mencionó que la estrategia de empezar desde la adolescencia se vuelve muy importante para combatir el consumo de drogas ilegales.

David Kershenobich detalló que la Encodat identifica y analiza los patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y determinantes sociales, mientras que la población objetivo fue de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años de edad, divididas en adolescentes de entre 12 y 17 años y adultos de 18 y 65 años.

Alcohol

Referente al alcohol, el secretario exhibió que el porcentaje de gente que lo ha consumido alguna vez aumentó de 71% en 2016 a 73.7% este año; sin embargo, el porcentaje de mujeres que lo han ingerido alguna vez aumentó de 62.6% 69.3% durante el mismo periodo.

“Disminuyó el consumo nacional en el último año, el consumo excesivo, sobre todo de alcohol, que bajó en adolescentes de 8.3% a 2.6%.

“En alcohol es evidente que se redujo el consumo en adolescentes y, además, estamos reforzando las iniciativas para disminuir el consumo en general, sobre todo en mujeres adultas”, agregó.

Tabaco

“En tabaco y nicotina disminuyó la cantidad de consumo de tabaco fumado de 17.6% a 15.1%. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1% a 2.6%. Se redujo el tabaco fumado, aumentó el cigarro electrónico”, reportó el titular de la Secretaría de Salud.

“En relación a la nicotina, la transición al vapeo en adolescentes la estamos atendiendo con las nuevas regulaciones que acaban de ser aprobadas y también con campañas educativas, y seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico”, especificó.

En la participación en apuestas, la encuesta arrojó que es una minoría: “6.9% de adolescentes tuvieron comportamientos, quizá patológicos en apuestas, comparado con 3.9% en adultos. Y aquí predominaba en hombres en 6% versus mujeres en 2.7%”.

Tras presentar la Encodat, David Kershenobich reconoció el esfuerzo de distintas entidades del sector salud en cuanto a los datos porque, dijo, da evidencia de lo que está pasando y permitirá el diseño de políticas públicas preventivas.

Al reconocer que ha aumentado el consumo de metanfetaminas, la Titular del Ejecutivo federal mencionó que el próximo año habrá una campaña contra esta droga.

“Entonces, esta encuesta es muy importante porque nos orienta: campañas educativas, orientación a los médicos, en las escuelas, que nos ayuden a disminuir el consumo de estas drogas”, declaró.

Interrogada sobre la declaratoria que hizo Donald Trump del fentanilo como arma de destrucción masiva, la Presidenta dijo que su gobierno está haciendo una revisión, “porque no viene claramente en las publicaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos qué quiere decir que se considere como arma”.