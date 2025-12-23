Más Información
Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas
Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia
Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 7 mil millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se está revisando el Presupuesto de Egresos.
“La Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de 7 mil millones de pesos en su presupuesto para apoyo al desarrollo científico y tecnológico, y de humanidades y de becas para posgrado porque quedó muy limitado.
Lee también Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025
“Por la elaboración del presupuesto quedó limitado, entonces va a tener un aumento importante”, explicó la titular del Ejecutivo federal.
Destacó que la SECIHTI, a cargo de Rosaura Ruiz, desarrolla actualmente diversos proyectos de ciencia, tecnología e innovación: “Participan muchísimas instituciones, principalmente públicas de investigación, desde temas médicos y desarrollo de dispositivos médicos hasta el Olinia y los vehículos no tripulados, los drones especiales”.
Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]