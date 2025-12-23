Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

La presidenta anunció un aumento de 7 mil millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ().

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se está revisando el .

“La Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de 7 mil millones de pesos en su presupuesto para apoyo al desarrollo científico y tecnológico, y de humanidades y de becas para posgrado porque quedó muy limitado.

Lee también

“Por la elaboración del presupuesto quedó limitado, entonces va a tener un aumento importante”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

Destacó que la SECIHTI, a cargo de , desarrolla actualmente diversos proyectos de ciencia, tecnología e innovación: “Participan muchísimas instituciones, principalmente públicas de investigación, desde temas médicos y desarrollo de dispositivos médicos hasta el Olinia y los vehículos no tripulados, los drones especiales”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]