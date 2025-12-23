Más Información
Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este martes desde Palacio Nacional los acontecimientos más relevantes de México, además de presentar los avances en diversas materias.
07:32.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
