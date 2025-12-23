Más Información

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

Sanciona el INM extorsión contra migrantes; investiga a agentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este martes desde Palacio Nacional los acontecimientos más relevantes de México, además de presentar los avances en diversas materias.

07:32.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]