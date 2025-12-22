Antes de buscar un candidato o candidata presidencial para 2030, lo importante es construir un gran frente opositor, advirtió el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al anunciar que su partido no volverá a apoyar o “inventos” y “ocurrencias” como los de 2018 y 2024, al referirse a las candidaturas de José Antonio Meade y Xóchitl Gálvez, sin decir sus nombres, quienes no son militantes priistas.

En rueda de prensa, recordó que en ambos comicios el PRI recibió sendas “madrizas”, por lo que ya no está dispuesto a repetir el experimento.

“Ya nos dieron dos, pues, una tercera madriza, inventos, no, porque se va ir el país entre las patas, porque se va a romper la libertad del régimen democrático. Entonces, no hay que inventar, hay que ir con los que saben. Tenemos que dar resultados.

En conferencia de prensa, el dirigente del partido tricolor no descartó la posibilidad de postularse como candidato presidencial y aseguró que derrotar a Morena es solo cuestión de tiempo. “Morena va a caer, se los aseguro”, expresó.

“Esto no es de querer ser candidato, hay que ganar, y eso se construye. Que me digan a mí que otros que están ahí son mejores que yo, no, hombre, a las pruebas me remito, empezando por currículum”, apuntó, tras recordar que ha sido 12 veces candidato a distintos cargos de elección popular.

Alejandro Moreno recalcó que rumbo a las elecciones presidenciales de 2030 hay que ver la circunstancia del país.

“El compromiso de nosotros es regresar al gobierno. ¿Con quién? Con el que pueda ganarle a Morena. Con inventos y ocurrencias el PRI no va a ir, no tengan duda. Yo ya no voy a hacer eso, el PRI no va a hacer eso. Salir con esa ocurrencia. Yo creo que hay una gran oportunidad, yo creo que se puede, claro que se puede ganarle a Morena”, concluyó.

em