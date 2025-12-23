Las Farmacias del Sombrero, de Carlos Manzo, antecedieron a la Megafarmacia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (inaugurada en 2023) y a las Farmacias del Bienestar, de la presidenta Claudia Sheinbaum (abiertas en 2025).

Así lo dijo la diputada independiente e integrante del Movimiento del Sombrero Guadalupe Arias, quien este fin de semana inauguró una Farmacia del Sombrero en San Andrés Coru, Michoacán.

Se trata de la primera farmacia de dicho movimiento que se pone en marcha fuera de Uruapan, donde el expresidente municipal, asesinado el pasado 1 de noviembre, puso en operación seis más.

“El presidente Carlos Manzo inició en 2021 con la planeación, cuando era diputado federal, y a principios de 2022 se inauguró la primera Farmacia del Sombrero en Uruapan. Ahora tenemos seis farmacias gratuitas en Uruapan que él ya inauguró, y este fin de semana, como diputada federal, tuve el privilegio de poder abrir la primera farmacia fuera de esta área de Uruapan, en San Andrés Coru”, declaró.

En entrevista con EL UNIVERSAL, puntualizó que la estrategia de las Farmacias del Sombrero es única y se basa en la sinergia entre gobiernos locales y ciudadanía, quienes ponen 70% de las medicinas.

“Todo es gratuito. Hay enfermera, va a haber médico general. Por ejemplo, en la farmacia matriz que está en Uruapan ya se cuenta con médico general, con nutriólogo, sicólogo, y todos son voluntarios, quienes gusten participar y ayudar gratuitamente a la gente. Por otra parte, 70% de los medicamentos que hay en estas farmacias es apoyo de la ciudadanía y el otro 30%, pues tu servidora tiene que ver la forma de conseguir los medicamentos o gestionarlos con empresarios o con gente que quiera apoyar, todo es a través de donaciones de medicamentos no caducados, y todo fue idea de Carlos Manzo”, detalló.

La legisladora expuso que cualquier ciudadano que tenga medicinas en casa sin utilizar, puede llevarlas a la Farmacia del Sombrero, donde pasan por una revisión de calidad.

“A todos siempre nos sobran medicamentos en casa, que porque se enfermó el familiar y le cambiaron el tratamiento, que porque por desgracia falleció el familiar, por muchas razones las personas tenemos medicamentos en casa, y esos medicamentos sirven.

“Cuando llegan, hacemos un control muy estricto, porque no se puede meter a la bodega ningún medicamento caducado; entonces, tenemos un control, la enfermera y algún ayudante tienen que estar revisando todos los días los medicamentos que llegan por donaciones de ciudadanos, se hace un perifoneo, la gente de cada lugar tiene que ir a recolectar por las calles, hacer una recolección de medicamentos. Hay gente que nos entrega medicamentos ya caducados, no pasa nada, acá se revisan, se hacen a un lado, tenemos un lugar especial a donde tenemos que entregarlos, porque no es nada más tirarlos a la basura, y los que sirven se meten al inventario”, señaló.

Para acceder a las medicinas, sólo es necesario llevar identificación oficial y receta: “Nos tienen que llevar su receta, por eso es bien importante que comencemos la farmacia con un doctor, porque si alguien llega de repente con un dolor, ‘que ocupo un paracetamol, que necesito un ketorolaco’ o algo y no trae la receta, la persona se pasa con el doctor, el doctor lo revisa y le da la receta ahí para que a un ladito, ahí mismo en la farmacia, la enfermera reciba la receta y le den su medicamento. No podemos entregar ningún medicamento sin receta”.