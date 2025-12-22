El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, fue denunciado ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), el órgano técnico que forma parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF, por incumplimiento de sus obligaciones legales, según informó Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Desde sus redes sociales, afirmó que México y la ciudadanía necesitan instituciones que cumplan, que respondan y que no normalicen la omisión.

Pérez Morales subrayó que esta denuncia es un mensaje claro de que cuando una autoridad falla, se debe activar el Estado de derecho. “Como parte del SNA, es relevante actuar con firmeza para que la legalidad se respete y la integridad pública no sea negociable”, agregó.

El documento de la denuncia menciona que en su carácter de servidor público, David Colmenares “se ha valido de su posición en el cargo y conforme a sus atribuciones y en omisión a ellas” para inducir a integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como a las autoridades que participan en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), al realizar actos insuficientes e ineficaces.

Lo anterior, agrega, con el “consecuente perjuicio al servicio público en el combate a la corrupción”.

Vania Pérez Morales, entonces, solicitó analizar el presente asunto considerando la “falta de compromiso” que durante los últimos años de su gestión tuvo el Auditor Superior de la Federación respecto a su compromiso con el SNA y el SNF.

“Por lo tanto, solicito el inicio de un procedimiento administrativo por incumplimiento de sus funciones”, añade.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares. Foto: X @DiputadosPTmx

Presidenta Anticorrupción denuncia incumplimiento desde 2019

Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), entre ellos la ASF, deberán celebrar reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, según señala el artículo 47 de la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción citado en la denuncia.

El documento refiere que, sobre esto último, no se tiene constancia desde 2019 que haya vuelto a sesionar este Sistema ni su Comité Rector haya realizado gestión alguna para que se convocara a estas reuniones de trabajo, por lo que “es evidente el incumplimiento de las funciones del Auditor Superior de la Federación”.

“Siendo el caso particular que el titular de la Auditoría Superior de la Federación no ha ejercido la presidencia dual a que se refiere el artículo 39 del ordenamiento que se viene comentando”, señala.

La acusación en contra de Colmenares Páramo en su calidad de servidor público indica que el incumplimiento de sus obligaciones vulnera los principios que rigen el servicio público a que se refiere la fracción II del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, argumenta que “existe materia para el inicio de una investigación administrativa, para en su caso, fincar las responsabilidades administrativas que correspondan”.

