El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito decidió por mayoría de votos revocar la suspensión provisional concedida por el Juez de Distrito en Materia Penal al empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Durante una sesión del Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) el magistrado Carlos Alberto Flores planteó revocar la suspensión de Rocha Cantú al argumentar que el Pleno Regional del Centro Norte resolvió una contradicción de criterios que tratándose de una técnica de investigación, los testigos deben comparecer para ofrecer su dicho dentro de la carpeta de investigación.

Comparecencias de Rocha Cantú

Cabe señalar que de acuerdo a un expediente al que tuvo acceso EL UNIVERSAL el empresario fue llamado a comparecer en la FEMDO, la primera el 8 de diciembre del 2025, a las 10:00 horas para que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pudieran recabar entrevista formal y así obtener datos para abonar a la investigación.

El 12 diciembre de este año nuevamente es requerido a las 11:00 horas para que el personal de la SSPC pudiera obtener datos del caso.

“Así como, en la misma data, atendiendo a la solicitud de actos de investigación de la defensa de la imputada Mari Carmen R.R. (quien permanece en el centro femenil de Morelos y se desempeñó como servidora pública en la FEMDO) se ordenó girar citatorio al testigo Raúl RochaCantú, esto mediante oficio FEITATA-B-EILII-C1-423/2025.

“Y se le requirió para que se apersonara en las instalaciones de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas a las 13:00 horas del 12 de diciembre, con la finalidad de que la indicada defensa recabe su entrevista”, precisa el expediente.

En un escrito del 10 de diciembre del 2025, firmado por un apoderado legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicita la revocación del criterio de oportunidad otorgado a Rocha Cantú, advierte que no se encuentran colmados los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La constancia ministerial de 12 de diciembre de este año enfatiza que Rocha Cantú, no se presentó ante la autoridad Ministerial en la fecha y hora que fue citado.

“En consecuencia, se ordena realizar informe ejecutivo a efecto de solicitar al Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se autorice la revocación del criterio de oportunidad, lo anterior a efecto de que se ejerza acción penal en su contra”, indica la causa penal.

