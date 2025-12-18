La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un juez obtuvo la anulación del criterio de oportunidad que le habían concedido al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, el 19 de noviembre de este año, quien está ligado a una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo y tráfico de armas.

De acuerdo a la orden de aprehensión a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, Rocha Cantú fue requerido en varias ocasiones ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recabaran entrevista formal y así obtener datos que abonaran a la investigación.

No obstante, el empresario se negó a acudir a las instalaciones, y solicitó que su comparecencia se realizara por el método de videoconferencia indicando que su seguridad personal había sido vulnerada.

Juez gira nuevamente orden de aprehensión contra Raúl Rocha

El 15 de diciembre de este año, Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, quien actúa con carácter de Juez de control giró nuevamente la orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas e hidrocarburos.

La orden de aprehensión señala que el 5 de diciembre del 2025 se requirió a Rocha Cantú, con la finalidad de presentarse en las instalaciones de la FEMDO a las 10:00 horas del 8 de diciembre para que los elementos de la SSPC recabaran entrevista formal y así obtener datos que abonaran a la investigación.

“Escrito de 8 de diciembre del 2025, signado por Raúl Rocha Cantú, en el cual realiza diversas manifestaciones y solicita que su comparecencia se realice por el método de videoconferencia indicando que su seguridad personal ha sido vulnerada; petición que no fue acordada de conformidad”, refiere el documento.

El 10 de diciembre se requiere por segunda ocasión a Raúl Rocha Cantú, con la finalidad de que se apersonara en las instalaciones de la FEMDO a las 11:00 horas del 12 de diciembre para que elementos de la SSPC recabaran entrevista formal y así obtener datos que abonaran a la investigación.

“Así como, en la misma data, atendiendo a la solicitud de actos de investigación de la defensa de la imputada Mari Carmen R.R., se ordenó girar citatorio al testigo Raúl Rocha Cantú y se le requirió para que se apersonara en las instalaciones de la FEMDO a las 13:00 horas del 12 de diciembre, con la finalidad de que la indicada defensa recabe su entrevista”, refiere la orden de aprehensión.

En el escrito del 10 de diciembre firmado por un apoderado legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó diversas manifestaciones, solicitando revocar el criterio de oportunidad otorgado a Rocha Cantú, advierte que no se encuentran colmados los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La orden de aprehensión resalta que la detención resulta el único medio para conducir a proceso al imputado.

“Ello en razón de la imposibilidad que tuvo la Fiscalía para hacer comparecer al nombrado en domicilios que previamente se habían obtenido para su localización, es muy factible y constante su egreso del territorio nacional por estar viajando de un país a otro.

“Derivado de los informes policiales, se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado. Razón por la cual hasta este momento no tiene establecido un arraigo domiciliario en donde pueda ser localizado y notificado por las autoridades”, destaca el documento.

Abunda que Rocha Cantú es accionista en diversas empresas, teniendo incluso un número importante de activos, diversos domicilios en varios estados de la República Mexicana de los que no se tiene certeza de su ubicación, cuenta además con un importante número de flujo migratorio, esto traducido al poder adquisitivo que tiene

