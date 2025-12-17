Más Información

Un juez federal a Jacobo Reyes León, alias "", por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

Asimismo, el juez de la causa del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano le dictó prisión preventiva oficiosa al presunto socio del empresario , copropietario del certamen Miss, por lo que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La Fiscalía General de la República informó que en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para obtener dicha determinación.

Reyes León fue detenido el pasado lunes en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su presunta implicación en la red dedicada a la compra, distribución y venta ilegal de combustibles en la que supuestamente participa el empresario Raúl Rocha Cantú.

En su declaración ante la FGR, Rocha Cantú señaló a Jacobo Reyes León como el principal operador de la red de tráfico de combustible.

"Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran”, señaló.

