Detienen a "El Yeicob", vinculado con Raúl Rocha

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, "El Marro"

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser "un punto de negociación", dice

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, supuesto líder de la organización criminal de hidrocarburo, tráfico de armas y de droga, y quien está relacionado con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, esta detenido.

