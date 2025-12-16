En este episodio ponemos la lupa en la decisión judicial que dejó en libertad a cuatro presuntos cómplices de Raúl Rocha Cantú, pese a la acusación de la FGR, y las reacciones que desató. También hablamos del nuevo discurso de Donald Trump, quien califica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, del caos político que llegó hasta los jalones de cabello en una sesión legislativa y de la cruda realidad laboral: 13.7 millones de personas en México se quedaron sin aguinaldo. Cerramos con una noticia que sacudió al mundo del cine: el reporte de la muerte del director Rob Reiner y su esposa, encontrados sin vida en su domicilio. Un episodio cargado de polémica, política y sacudidas sociales. Dale play y... ¡Entérate!