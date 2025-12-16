Más Información

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

18 vuelos en el último mes; este es el historial del jet que se desplomó en Toluca

18 vuelos en el último mes; este es el historial del jet que se desplomó en Toluca

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

En este episodio ponemos la lupa en la decisión judicial que dejó en libertad a cuatro presuntos cómplices de Raúl Rocha Cantú, pese a la acusación de la FGR, y las reacciones que desató. También hablamos del nuevo discurso de Donald Trump, quien califica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, del caos político que llegó hasta los jalones de cabello en una sesión legislativa y de la cruda realidad laboral: 13.7 millones de personas en México se quedaron sin aguinaldo. Cerramos con una noticia que sacudió al mundo del cine: el reporte de la muerte del director Rob Reiner y su esposa, encontrados sin vida en su domicilio. Un episodio cargado de polémica, política y sacudidas sociales. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]