La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que buscaría encontrarse con la modelo Fátima Bosch, tras haber ganado recientemente el certamen de belleza Miss Universo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró su reconocimiento a Bosch por haber alzado la voz ante un maltrato registrado en el concurso.

“Sí vi las imágenes de cómo la recibieron de Villahermosa. ¡Muy bonitas imágenes! Un reconocimiento a ella, y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia, y el reconocimiento del pueblo, eso es lo más importante.

“Entonces, si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí sería para conocerla”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

