Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La presidenta indicó que buscaría encontrarse con la modelo , tras haber ganado recientemente el certamen de belleza Miss Universo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró su reconocimiento a Bosch por haber alzado la voz ante un maltrato registrado en el concurso.

“Sí vi las imágenes de cómo la recibieron de . ¡Muy bonitas imágenes! Un reconocimiento a ella, y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia, y el reconocimiento del pueblo, eso es lo más importante.

“Entonces, si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí sería para conocerla”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

