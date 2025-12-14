El recibimiento que Fátima Bosch ha obtenido a su regreso a Tabasco demuestra que, finalmente, se encuentra en su lugar seguro, luego de su arribo discreto a la Ciudad de México, sus paisanos le demuestran a la Miss Universo 2025 que ellos creen en la legitimidad de su reinado.

La coronación de la joven tabasqueña se ha visto empañada, ya no sólo por las acusaciones de fraude de Omar Harfouch, o la denuncia penal de Nawat Itsaragrisil, por presunta difamación, sino a las investigaciones a las que ahora está sujeto Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo.

Pese a todo, Bosch ha demostrado fortaleza y, con el mismo carácter con el que abandonó la sala en la que Itsaragrisil le alzó la voz, también puso un alto a los presentadores de Telemundo que, entrevista, centraron la atención de la charla en la polémica que rodea a su coronación.

Tras, lo que podría parecer una serie de encuentros hostiles con la prensa, incluido su llegada a la capital, en la que trató de pasar desapercibida, Fátima ya pisó tierras tabasqueñas y, como lo prometió, lo primero que hizo fue reencontrarse con las niñas y los niños con cáncer, con los se ha solidarizado desde hace 14 años.

La joven de 25 años compartió un video del momento en que visitó a los menores, pacientes del área de oncología, que la recibieron con abrazos y sonrisas; en el clip, la Miss Universo recordó que, esta causa, la acompaña desde que era muy pequeña y que, sin importar que tanto le demande su posición como reina de belleza, seguirá atendiendo las inquietudes por las que velaba antes de convertirse en la merecedora del título.

"Esto no empezó con una corona, ni con una cámara. Empezó hace años, cuando tenía 14 años como una actividad escolar que, sin saberlo, me iba a cambiar la vida para siempre, El primer día que entré en el hospital, conecté de inmediato con los niños. Sus miradas, sus historias, su fortaleza en medio de tanto dolor me atravesaron el corazón. Salí de ahí distinta. Supe que no podía mirar hacia otro lado ni seguir con mi vida como si nada", explicó.

En este tenor, Bosch aclaró que su ayuda no estriba en un interés por obtener la aprobación pública, sino de un actuar que la provee de dicha y satisfacción, por lo que le despreocupa lo que vaya a creerse de ella por publicar los momentos que comparten junto a "sus niños", como ella mismo los define.

"Hoy han pasado 10 año y sigo aquí, no porque tenga que hacerlo, sino porque esta causa me eligió a mí, porque esos niños me enseñaron que el verdadero propósito nace cuando decides quedarte, incluso cuando nadie te lo pide, mi propósito no depende de aplausos ni de aprobación, depende de un Dios que no falla y su opinión es la ÚNICA que me importa", ahondó.

La joven compartió además un muy emotivo video, donde un pequeño de su ciudad la recibe conmovido por el hecho de que haya obtenido la corona de Miss Universo; el menor demuestra que, así como ella, es devoto a la religión católica y, mientras ella se enfrentaba a la contienda, el pedía por que Fátima saliera victoriosa.

"Sé que Dios escuchó nuestras oraciones y ganaste", le dijo, con la voz entrecortada.

Emocionada, Bosch abrazó al menor y recordó que él le había entregado una pequeña corona para la suerte, antes de que emprendiera el viaje a la final del certamen.

"Ay, te quiero mucho, es que tu coronita me dio suerte, es que tú me diste una coronita, ¿te acuerdas?, era dorada igual a esta y ve, lo logramos, bebé, ganamos, no llores..., te quiero mucho, gracias por estar para mí", dijo Fátima.

