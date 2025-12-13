Vanessa Fernández Balboa, mamá de Fátima Bosch, la mexicana que se coronó Miss Universo 2025, sale a la defensa de su hija, cuyo triunfo ha sido cuestionado y ha estado rodeado de polémicas relacionadas con personas del certamen de belleza como Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universe y a quien señalan de formar parte de una trama de huachicol y tráfico de armas.

Fátima ya se encuentra en su natal Tabasco, donde acudió esta mañana a la estética a la que iba desde que era una adolescente, así lo compartió ella misma en sus redes sociales, donde mostró un video del lugar lleno de flores como recibimiento para ella.

Fátima Bosch en la estética donde acudía desde que era puberta, en Tabasco.

La Miss Universo ha evitado a la prensa mexicana desde que llegó al país, pues aunque trató de ocultarse con lentes y gorra, fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México; cuando llegó a su tierra natal fue sacada por una salida especial, por lo que la prensa que la esperaba no pudo tener contacto con ella.

Madre de Fátima Bosch confía en que el tiempo revela la verdad

La madre de Fátima Bosch, Vanessa Fernández Balboa lamentó en conferencia de prensa, que sitios de comunicación y gente en general que utiliza redes sociales, suelan usarlas con irresponsabilidad difundiendo información falsa o imprecisa, pero condesó que ellos como familia no hacen caso.

"No hacemos mucho caso porque sabemos quiénes somos , de donde venimos, acá en Tabasco ustedes nos conocen, saben el tipo de familia que somos", expresó.

Consideró que ante las habladurías, lo realmente importante es estar bien con uno mismo, con la familia y con Dios, y si esto pasa el mundo puede girar.

Vanessa considera que su hija es una mujer que tiene todo para ser Miss Universo, pues es hermosa por fuera y por dentro y es inteligente, por lo que fue una de las favoritas desde que legó a Tailandia, por lo que considera absurdas las críticas y lo que se dice sobre su triunfo.

"Es evidente, ves a Fátima y sabes que es una mujer que tiene todo para ser Miss Universo, no es que le faltara algo, es bellísima por fuera, por dentro, es inteligente; es absurdo porque desde que ella llegó a Tailandia era de las grandes favoritas, siempre todos la ponían en top".

Admitió que la polémica siempre rodea a las ganadoras de este certamen, aunque admitió que su hija Fátima ha generado más interés quizá que el resto de las ganadoras en años pasados.

La madre de Fátima, quien lloró de emoción cuando vio que la corona se la había ganado su hija, desea que a los que critican a Fátima, Dios los llene de motivos para que sean felices y así ya no estén pensando en atacar y en tirar mala vibra; confía que el tiempo aclarará todo y la justicia llegará.

"No hacemos caso, sabemos que todo con el tiempo se aclara y la justicia de Dios siempre llega, las personas que desean el mal o están tirando mala vibra que Diosito les de muchos motivos para estar felices y no estar pensando en atacar a nadie".

