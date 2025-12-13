Como lo ha hecho durante los últimos 10 años, la ahora Miss Universo Fátima Bosch Fernández, visitará la torre oncológica del Hospital del Niño ‘Rodolfo Nieto Padrón’, en Tabasco, para regalar juguetes a los niños con cáncer y de VIH.

A pesar de la apretada agenda de la Miss Universe, se dará tiempo para visitar este sábado a los niños en el hospital, aunque la hora se mantiene bajo reserva, pues se busca que sea una actividad más íntima.

No obstante, la reina de belleza mundial compartió en su cuenta de Instagram imágenes de los regalos recibidos para los niños, como parte de la colecta previa y agradeció a quienes se sumaron a esta noble labor.

"Oigan, les quiero hacer un videíto rápido porque me tengo que poner a chambear, hacer las cajitas de los bebés. Pero vean, son muchísimas cajas, full llenas de juguetes, estas bolsas. Vean todo lo que donaron y eso es nada más una parte porque lo demás está en mi sala, vean", relató.

“Son muchísimos juguetes, estoy súper feliz porque ya los conté y son más de 100 niños y a cada uno le va a tocar varios juguetes, entonces estoy súper súper emocionada", expresó.

Fátima Bosch compartió, además, algunas de las cartas y juguetes que recibió durante la colecta previa a la que se sumaron miles de tabasqueños y que se entregarán a los pequeñines.

"Oigan, hoy no voy a dormir porque tengo que hacer los paquetitos de los juguetes que le voy a dar a mis bebitos mañana, pero de verdad no saben cómo morí de ternura".

“Quiero enseñar estas cartitas que encontré que hizo una niña que dice: Hola, amigo, me llamo Renata, quisiera que te recuperaras, sé que Diosito me escucha, pido por ti y por todos los niños. Te mando un abrazo y bendiciones. Y vean esta otra que hizo: Hola, amiga, me llamo Renata, esta carta es para brindarte mi apoyo y cariño. Mis deseos para Santa de este año es que sanes con amor tu amiga. Me estoy muriendo de ternura, de verdad no puedo", manifestó.

Cabe señalar que, la única vez que, la entrega de juguetes no pudo realizarla de manera personal, fue en el 2020 debido a las restricciones por la pandemia de Covid- 19, sin embargo, a partir de 2021, reanudo esta labor altruista.

