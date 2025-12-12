Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, llegó esta noche a su tierra natal, Tabasco; estuvo acompañada de su madre, Vanessa Fernández Balboa, para estar presente en la bienvenida que le ha organizado el gobierno estatal.

La Miss Universo viajó en el vuelo AM812 de Aeroméxico procedente de la Ciudad de México y llegó a Villahermosa alrededor de las 10:45 de la noche, ocupando el lugar 2B de primera clase.

Para evitar a la prensa, la familia de Bosch Fernández decidió sacarla del aeropuerto de la capital del estado por una salida especial y ser trasladada en una camioneta.

Aeropuerto de Tabasco. Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Durante el vuelo, varios de los pasajeros aprovecharon para pedirle una foto a la tabasqueña, quien amablemente accedió.

“Tú eres la reina del mundo”, le dije; me abrazó y me dijo: “Vengo muy cansadita”, fue lo que comentó la señora Magali Cupil, quien le pidió una foto. Fátima, quien se dejó consentir con los pasajeros que tuvieron la fortuna de viajar en el mismo vuelo.

Fátima Bosch Fernández encabezará un desfile con un carro alegórico, el cual se realizará este domingo a partir de las 4 de la tarde por la avenida Gregorio Méndez y que terminará con una verbena popular en el estadio de béisbol Centenario 27 de Febrero, donde se espera la asistencia de más de 10 mil tabasqueños.

