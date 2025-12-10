Las fuertes lluvias de hasta 75 milímetros ocasionadas por el frente frío número 19 han dejado como saldo una persona sin vida y una reportada como desaparecida. Además de afectaciones en los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa.

De acuerdo con los Ayuntamientos de estos municipios, las precipitaciones en la zona serrana del estado provocaron desde el aumento significativo en el nivel de los ríos, el desbordamiento de arroyos, anegaciones en viviendas, caída de árboles, vados en carreteras y hasta deslizamientos de tierra.

Al respecto, el alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández Pérez, expuso que las lluvias generaron incrementos en el nivel de los ríos Puyacatengo y la Sierra que afectaron algunas viviendas con anegaciones.

Por su parte, el presidente municipal de Teapa, Miguel Contreras Verdugo, informó de la desaparición de dos personas que fueron arrastradas por el caudal del Río Puyacatengo.

“Hay dos personas desaparecidas que cruzaban con una canastilla sobre el río Puyacatengo, aún estamos en la búsqueda de ellos, están los cuerpos de protección civil trabajando junto con la policía municipal y en unos momentos más que ya podamos tener acceso a las zonas de más afectación que fueron prácticamente sobre la carretera, hay también unas 15 familias afectadas por inundaciones”, refirió.

Por la mañana de este miércoles se dio a conocer que, los cuerpos de emergencia habían localizado a uno de los dos hombres arrastrados por el río, aunque sin vida.

Por su parte, en un comunicado el Ayuntamiento de Tacotalpa, las autoridades reportan el aumento de nivel en los ríos Oxolotán y Amatán frente a Tapijulapa, el desbordamiento del arroyo ubicado en la zona ‘Paraíso’, el deslizamiento de tierra en la comunidad de Buena Vista y vados en las carreteras Tapijulapa – Tacotalpa a la altura del Puente y en la zona conocida como Los Cocos.

Además, se reportó también el deslizamiento de tierra y caída de árboles en la carretera Tapijulapa – Oxolotán.

Cabe señalar que, a causa de los altos niveles de turbiedad la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), suspendió hasta nuevo aviso la operación de las plantas potabilizadoras de los municipios de Jalapa y Teapa, así como del servicio de agua potable en Tapijulapa y Oxolotán, Tacotalpa.

A su vez el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en Centro informó de la suspensión de operaciones de la Planta Potabilizadora de agua en las Villa Parrilla y Pueblo Nuevo.

