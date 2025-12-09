Más Información

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Tuxtla Gutiérrez.- El deceso de una menor, ríos desbordados, viviendas y carreteras afectadas han dejado las fuertes lluvias causadas por el en comunidades de municipios de las regiones Norte, Los Bosques, Tulijá y Maya, informó el Sistema Estatal de Protección Civil.

Ante los hechos y la contingencia, las autoridades desplegaron brigadas del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate (UCBR) y el apoyo humanista a las comunidades afectadas, principalmente en los municipios de Tila y Yajalón.

En Tila, el desbordamiento del río Petalcingo daño un número indeterminado de viviendas; asimismo se desbordaron otros ríos de las localidades Mazojá y Jonishtie y el arroyo del santuario de Tila, así como se tienen derrumbes carreteros en Cruz verde y Belisario Domínguez.

Lee también

La Secretaría de la Defensa Nacional aplica el Plan DNIII.

En la zona se localizó el cuerpo de una menor de 12 años, que fue arrastrada ayer por el desbordamiento del arroyo en la comunidad Corta Flor.

Debido al desbordamiento del río Petalcingo, un grupo de peregrinos se encuentra resguardado en el santuario de Tila, a quienes se les ha solicitado permanecer ahí y no avanzar, ya que se cerró el acceso al municipio vecino de Yajalón para garantizar la seguridad vial.

En el municipio de Pichucalco, el río de ese mismo nombre se encuentra por encima de su nivel máximo. Se cerró el paso en la carretera Pichucalco-Escopetazo.

Lee también

Así también en el municipio de Salto de Agua, se desbordaron los ríos La Preciosa y Tulijá; se registra también el desbordamiento de ríos en los ejidos Ruíz Cortines y Lucha Bascan, Estrella de Belém y Belisario Domínguez.

Protección Civil reportó también que en el municipio de Tumbalá salieron de cauce el río Pulpitillo y otros afluentes en el poblado Hidalgo Joshil. Las lluvias causaron derrumbes, además en los tramos carreteros a Pulpitillo y Salto de Agua

En el municipio de Sabanilla, brigadas de la Comisión Federal de Electricidad atienden la falta de energía eléctrica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]