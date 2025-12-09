Tuxtla Gutiérrez.- El deceso de una menor, ríos desbordados, viviendas y carreteras afectadas han dejado las fuertes lluvias causadas por el frente frío 19 en comunidades de municipios de las regiones Norte, Los Bosques, Tulijá y Maya, informó el Sistema Estatal de Protección Civil.

Ante los hechos y la contingencia, las autoridades desplegaron brigadas del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate (UCBR) y el apoyo humanista a las comunidades afectadas, principalmente en los municipios de Tila y Yajalón.

En Tila, el desbordamiento del río Petalcingo daño un número indeterminado de viviendas; asimismo se desbordaron otros ríos de las localidades Mazojá y Jonishtie y el arroyo del santuario de Tila, así como se tienen derrumbes carreteros en Cruz verde y Belisario Domínguez.

La Secretaría de la Defensa Nacional aplica el Plan DNIII.

En la zona se localizó el cuerpo de una menor de 12 años, que fue arrastrada ayer por el desbordamiento del arroyo en la comunidad Corta Flor.

Debido al desbordamiento del río Petalcingo, un grupo de peregrinos se encuentra resguardado en el santuario de Tila, a quienes se les ha solicitado permanecer ahí y no avanzar, ya que se cerró el acceso al municipio vecino de Yajalón para garantizar la seguridad vial.

En el municipio de Pichucalco, el río de ese mismo nombre se encuentra por encima de su nivel máximo. Se cerró el paso en la carretera Pichucalco-Escopetazo.

Así también en el municipio de Salto de Agua, se desbordaron los ríos La Preciosa y Tulijá; se registra también el desbordamiento de ríos en los ejidos Ruíz Cortines y Lucha Bascan, Estrella de Belém y Belisario Domínguez.

Protección Civil reportó también que en el municipio de Tumbalá salieron de cauce el río Pulpitillo y otros afluentes en el poblado Hidalgo Joshil. Las lluvias causaron derrumbes, además en los tramos carreteros a Pulpitillo y Salto de Agua

En el municipio de Sabanilla, brigadas de la Comisión Federal de Electricidad atienden la falta de energía eléctrica.

