Juchitán. – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso especial ante el ingreso del al territorio oaxaqueño por la tarde de este lunes, que provocará fuertes vientos y bajas temperaturas.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también se esperan lluvias en la Cuenca del Papaloapan, Sierra Mazateca y en la zona norte del Istmo, además oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec y en sus sistemas lagunares.

“Se tendrá descenso en la temperatura conforme la masa de aire polar cubra la vertiente del golfo de México, “evento de norte” fuerte a muy fuerte en el oriente del Istmo y oleaje elevado en inmediaciones del golfo de Tehuantepec”.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población istmeña que proteja a los menores de edad y adultos mayores, sobre todo la que vive en las zonas montañosas como los chimalapas y la zapoteca-mixe, por lluvias y descenso de temperaturas.

A los conductores sugirieron que se resguarden en el tramo de la carretera de La Ventosa-La Venta y La Mata-La Ventosa, por la presencia de fuertes vientos que, en ocasiones anteriores, con velocidades de 100 kilómetros por hora, provocan volcaduras de tráileres vacíos.

Los efectos del frente frío 19 se presentarán a partir de la tarde de hoy y se mantendrán durante las próximas 48 horas, según las previsiones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que pidió a los pescadores que extremen cuidados por oleajes elevados.

