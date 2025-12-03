Originario del noreste de Oaxaca, el caldo mixe destaca por sus ingredientes tradicionales y puede ser una excelente opción para incorporar en la dieta durante la temporada de frío.

Si todavía no pruebas este platillo, en Menú te compartimos la receta para prepararlo en casa y disfrutar de su delicioso sabor.

¿Qué es el caldo Mixe?

En el Ayuuk, Oaxaca, su gastronomía se construye a partir de los procesos tradicionales de siembra y la cosecha de alimentos esenciales como el maíz, el frijol, el chile y la calabaza.

De acuerdo con el portal Aprende Mixe, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sus platillos típicos se elaboran con ingredientes provenientes de distintas zonas cultivadas por la comunidad mixe:

En las áreas altas destacan la papa, el aguacate y el ajo.

En las zonas templadas, el café, el plátano, el camote y la caña de azúcar.

En las zonas bajas predominan el café y los frutos cítricos.

El maíz y las hierbas, pilares de su cocina, están presentes en preparaciones como el mole de masa con quelite y los chícharos con plátano verde, el mole de frijol, el pescado seco con papa y hoja de chilacayote, el machucado y, por supuesto, el caldo mixe.

La cocina mixe destaca por el uso de ingredientes locales y técnicas heredadas por generaciones. Foto: Freepik

Sobre este último, un artículo de la reciente edición de la Revista del Consumidor, en su sección "Platillo Sabio", explica que se trata de un caldo sabroso, nutritivo y reconfortante. Gracias a ingredientes como el pollo, las especias tradicionales y las verduras, aporta proteína, fibra y la energía ideal para los días fríos de diciembre.

Originalmente se preparaba con carne de guajolote, aunque en la actualidad suele elaborarse con pollo, costilla de res salada o espaldilla de res fresca.

Otro dato interesante del caldo mixe es que es un platillo tradicional en las fiestas de la Sierra de Oaxaca.

Receta para hacer caldo mixe en casa

Ingredientes:

5 litros de agua

1 kg de pechuga de pollo con hueso

1 cebolla

3 dientes de ajo

6 tomates

5 chiles guajillos

1 hoja santa fresca

2 papas

3 chayotes

1/4 de pieza de col

2 calabazas

1/4 de kilo de ejotes

1 manojo pequeño de cilantro

Sal al gusto

Limón al gusto

Procedimientos:

En una olla grande agrega 5 litros de agua y calienta a fuego bajo.

Añade la pechuga de pollo con hueso, 1 cebolla partida, 2 dientes de ajo y la hoja santa; cocina hasta que el pollo comience a suavizarse.

Pica las verduras: papas, chayotes, calabazas, col y ejotes. Reserva.

En otra olla hierve los 5 chiles guajillos hasta que se suavicen; retira semillas y venas.

Licúa los chiles junto con los 6 tomates, 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo y una cucharada del caldo caliente, hasta obtener una mezcla homogénea.

Cuela la salsa y agrégala al caldo donde se ha cocido el pollo. Tapa y deja a fuego bajo.

Incorpora todas las verduras picadas al caldo y cocina por 1 hora y media a fuego bajo; permite que el caldo espese ligeramente.

Cuando el pollo quede suave, deshébralo y regrésalo a la olla.

Sazona con sal al gusto y rectifica los sabores con cilantro y un toque de limón.

Una vez que el caldo tenga consistencia y las verduras estén bien cocidas, sirve caliente y disfruta.

El uso de hierbas y verduras locales caracteriza la preparación del caldo mixe. Foto: Freepik

Desde la cocina Ayuuk, y elaborado con ingredientes nutritivos, el caldo mixe es una manera deliciosa de entrar en calor esta temporada. Además, tiene un costo promedio de $243, lo que lo vuelve una comida económica.

