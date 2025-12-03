Comprar fruta en el mercado es todo un arte; si no sabes exactamente qué buscar, puedes terminar con un montón de frutas demasiado verdes o pasadas. Lo más difícil es que cada fruta es diferente por lo que escoger naranjas no es igual que escoger sandías.

En esta ocasión en Menú, te compartimos algunos tips que, según Profeco, te ayudarán a siempre escoger las mejores uvas en el mercado y, una vez en casa, conservarlas para que te duren más tiempo.

¿Cuánta uva se come en México?

De acuerdo con datos compartidos en la Revista del Consumidor de Diciembre 2025; en 2024, el consumo de uva por habitante en México fue de 2.1 kg en promedio.

Y eso no es todo pues, de las 499,140 toneladas totales de uva producidas en territorio nacional, se estima que 9 de cada 10 de las destinadas a exportación iban a Estados Unidos. De hecfho, México ocupa el puesto 26 a nivel mundial de producción de uva.

Foto: Freepik.

Entre los estados productores de uva en México, menciona Profeco, destacan Sonora, Zacatecas, y Jalisco; cuya participación, en conjunto con los demás estados, ayudan a que México sea productor del 0.6% del volumen total de uva de entre las 94 naciones a nivel mundial que cultivan la vid.

¿Cómo escoger uvas en el mercado?

Te compartimos los tips que, según Profeco, te ayudarán a escoger las mejores uvas en esta temporada de fiestas decembrinas.

Sacude el racimo suavemente: Las uvas deben permanecer firmes en su lugar. Si algunas se desprenden con facilidad, podrían estar demasiado maduras.

Observa la calidad del racimo completo: Debe tener tallos verdes y resistentes, con frutos firmes, carnosos y de piel lisa. El color y el tamaño deben ser uniformes. En el caso de las variedades negras o rojas, no deben presentar zonas verdes.

Si planeas consumirlas pronto, no te preocupes si presentan algunas manchas. Esto indica que están maduras y probablemente más dulces.

Si huelen a vinagre, no las compres: Cuando tienen un olor fuerte, similar al vinagre, es señal de que están comenzando a descomponerse.

¿Cómo guardar las uvas para que duren más tiempo?

Y como hacer el super no termina en cuanto compras la fruta, aquí te dejamos algunos tips para que tus uvas duren más tiempo, según Profeco:

El agua acelera su descomposición, así que evita lavarlas si no las vas a consumir en ese momento.

Las uvas absorben aromas fácilmente, por lo que se recomienda mantenerlas separadas de otros alimentos con aromas fuertes.

Para guardarlas, no las separes del racimo y guárdalas en contendores herméticos.

La humedad y el frío son perfectos para su conservación, así que lleva el contenedor con tus uvas a la parte más fría del refrigerador.

No las guardes por más de dos semanas.

¿Sabías que no debes lavar las uvas que no vas a comer inmediatamente? Foto: Freepik.

