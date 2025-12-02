¿Sabías que la tradición de comer 12 uvas para los deseos de Año Nuevo es de origen español y se remonta a 1909? En aquella época, según datos de The Spanish Academy de Hong Kong, solo las familias adineradas brindaban por el Año Nuevo con champaña y uvas.

Hoy en Menú, te compartimos el precio de la uva para diciembre 2025, según Profeco; para que sepas cuánto costarán tus 12 deseos de Año Nuevo.

¿Por qué comemos uvas para pedir deseos en Año Nuevo?

De acuerdo con información compartida por la Revista del Consumidor, la tradición de las 12 uvas, según relatos, data de 1909 cuando uvo un excedente en la cosecha de uvas.

En lugar de desecharse, desde luego, se comercializaron como “uvas de la suerte”, y con el tiempo se volvió parte de los rituales de Año Nuevo.

Foto: Freepik.

Hoy en día, al sonar las 12 campanadas que marcan el inicio de un nuevo año, comemos 12 uvas: una por cada deseo o propósito para el Año Nuevo.

Precio de las uvas para fin de año 2025

En la Revista del Consumidor de Diciembre 2025, Profeco se dio a la tarea de recopilar datos del precio de la uva para que te des una idea de cuánto costará pedir los deseos de Año Nuevo en diciembre 2025.

Los datos presentados a continuación fueron compartidos por el programa Quién es Quién en los Precios de la Profeco, y corresponden a la primera quincena de noviembre por lo que es posible que haya variaciones al día de hoy.

Aquí te dejamos los precios de la uva en diciembre 2025, expresados por kilo y en moneda nacional, en algunas de las principales ciudades del país:

Uva Thompson blanca sin semilla

CDMX: mínimo $75.00, máximo $129.00, promedio $98.26.

Monterrey: mínimo $70.00, máximo $100.00, promedio $91.10

Cancún: mínimo $78.50, máximo $149.00, promedio $88.67

León: mínimo $68.90, máximo $105.00, promedio $93.33

Mérida: mínimo $78.50, máximo $139.90, promedio $102.29

Guadalajara: mínimo $78.50, máximo $130.00, promedio $102.48

Promedio nacional: $96.56

Foto: Freepik.

Uva roja sin semilla

CDMX: mínimo $50.00, máximo $129.00, promedio $86.25

Monterrey: mínimo $50.00, máximo $100.00, promedio $79.19

Cancún: mínimo $54.80, máximo $78.50, promedio $73.57

León: mínimo $54.80, máximo $105.00, promedio $88.82

Mérida: mínimo $74.50, máximo $127.00, promedio $106.30

Guadalajara: mínimo $54.80, máximo $100.00, promedio $83.28

Promedio nacional: $81.01

Uva globo

Centro: promedio $91.76

Centro Norte: promedio $85.88

Norte: promedio $69.78

Sur: promedio $98.51

Promedio nacional: $85.47

Foto: Freepik.

