Agregar avena a la dieta diaria trae muchos beneficios, pero prepararla en atole te permitirá descubrir la versatilidad de este alimento.

En Menú te compartimos la receta para prepararlo fácilmente desde casa y aprovechar tanto su sabor y sus beneficios.

Una taza de atole de avena, perfecta para acompañar tu desayuno. Foto: Freepik

¿Qué beneficios tiene el atole de avena?

El atole, una bebida caliente preparada a partir de maíz cocido y con una consistencia espesa, es una de las opciones más populares para el desayuno en México. Gracias a su versatilidad, existen múltiples versiones que le dan un toque particular, desde chocolate, fresa, masa, guayaba o incluso sabores de temporada como el cempasúchil.

Entre esas variantes, destaca una que además de ser naturalmente dulce, ofrece beneficios ocultos que pueden contribuir al bienestar del cuerpo: el atole de avena. Esta preparación incorpora uno de los cereales más valorados por su capacidad para favorecer la pérdida de peso y mejorar la salud digestiva.

Incluir avena en el atole aporta ventajas como la reducción del colesterol LDL o “malo”. De acuerdo con el portal Tua Saúde, su alto contenido de fibra, especialmente betaglucano, ayuda a disminuir la absorción de grasas en el intestino y a controlar los niveles de colesterol en la sangre, lo que puede prevenir enfermedades cardiovasculares.

El atole de avena destaca por su suavidad y aporte de fibra. Foto: Freepik

Otro beneficio importante, señalado por el portal especializado en salud Health, es su aporte a la salud digestiva. La fibra de la avena ayuda a prevenir el estreñimiento, favorece la sensación de saciedad y aporta prebióticos que estimulan el crecimiento de bacterias benéficas en los intestinos.

Al combinar la avena con el atole tradicional, estos beneficios se suman a los nutrientes característicos de la bebida a base de maíz. Según El Poder del Consumidor, cuando se utiliza maíz nixtamalizado, el atole aporta vitaminas B1 y B7, además de antioxidantes, calcio, potasio, magnesio, fósforo y zinc.

Fácil de preparar en casa y con ingredientes accesibles, el atole de avena se convierte así en una opción ideal para comenzar la mañana, aportando calidez, sabor y un perfil nutrimental equilibrado.

La avena aporta betaglucanos, ideales para cuidar el corazón en cada taza. Foto: Freepik

Ingredientes para el atole de avena

1 taza de agua

2/3 de taza de avena tradicional

1 cucharada de fécula de maíz o 30 g de masa de maíz

1 ½ tazas de leche

1 rajita de canela

1 cucharada de azúcar morena

1 pizca de sal

Procedimientos del atole de avena

En una olla mediana, agrega el agua y la rajita de canela; deja hervir.

Baja el fuego y deja que se infusione durante 4 minutos.

Disuelve la cucharada de fécula de maíz o la masa de maíz en agua fría hasta obtener una mezcla homogénea.

Añade la avena y la mezcla disuelta al agua caliente, revolviendo con frecuencia.

Cuando la avena absorba la mayor parte del líquido, incorpora la leche y mezcla bien.

Cocina a fuego lento hasta lograr una consistencia espesa.

Agrega el azúcar y la pizca de sal al gusto; revuelve para integrar.

Apaga el fuego, sirve y disfruta caliente.

Un desayuno que mezcla fibra, prebióticos y nutrientes esenciales. Foto: Freepik

Una bebida deliciosa y práctica, fácil de preparar en casa. El atole de avena es ideal para acompañar otros alimentos y, además de reconfortar en las mañanas frías, aporta beneficios que pueden sumar al bienestar diario. Una opción nutritiva y accesible para disfrutar en cualquier momento.

