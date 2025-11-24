Después de la comida, un postre siempre es bienvenido en la mesa. De entre todas las opciones, el arroz de 3 leches es el aperitivo perfecto porque su sabor es dulce, pero no empalagoso como lo puede llegar a ser un pastel.

Si no sabes cómo prepararlo, en Menú te compartimos la receta de Doña Ángela, creadora de contenido de contenido del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", que es sencilla y con ingredientes económicos.

Este arroz de 3 leches es una receta adaptada de la versión original. Foto: YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

¿Por qué se llama arroz de 3 leches?

Con un origen español pero profundamente arraigado en nuestro país, el arroz con leche es un postre elaborado a partir de este cereal cocido en leche con azúcar, canela y pasas.

Tradicionalmente se endulza con miel; sin embargo, con el paso del tiempo, el uso del azúcar de caña ha ganado popularidad en la receta por incorporación fácil.

También es común añadirle una mezcla de leche condensada y evaporada para lograr una textura densa, razón por la que en ocasiones se le conoce como arroz de 3 leches.

Sea como sea, este postre es un clásico del mediodía en el centro del país; mientras que en otros estados, como en Puebla, es un elemento indispensable en los altares del Día de Muertos; y en Oaxaca y Jalisco se asocia con las celebraciones de la Cuaresma.

Otra curiosidad es que en Chiapas y Tabasco forma parte del desayuno durante los días fríos, por lo que es común encontrarlo en los hogares, fondas y restaurantes.

Receta para hacer arroz de 3 leches

La preparación del arroz de 3 leches siempre será una buena idea por el poco tiempo de elaboración y los ingredientes, que la mayoría de las veces los tenemos en la alacena.

Doña Ángela, del canal "De Mi Rancho a Tu Cocina", es la muestra pues lo elabora con productos que siempre están al alcance de nuestra cocina y billetera:

Ingredientes

1 taza de agua

3 piloncillos

1 rajita de canela

1 kilo de arroz

2 litros de leche

1/2 taza de leche en polvo

1 lata de leche condensada (360 ml)

1 lata de leche evaporada (360 ml)

1 chorrito de vainilla

La cremosidad del arroz con leche se logra con la combinación de leche fresca, evaporada y condensada. Foto: YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

Procedimientos

En una olla grande, agrega la taza de agua y calienta a fuego bajo.

Añade los 3 piloncillos y la rajita de canela; comienza a revolver.

Cuando el piloncillo se haya disuelto, agrega el kilo de arroz y un litro de leche.

Deja cocer y revuelve de vez en cuando para evitar que el arroz se pegue.

Disuelve la leche en volvo en el litro de leche restante.

Cuando el arroz quede suave, incorpora la leche en polvo previamente disuelta.

Agrega la lata de leche condensada y la leche evaporada; mezcla bien.

Añade un chorrito de vainilla y deja hervir.

Revuelve hasta obtener la consistencia deseada.

Sirve caliente.

Con este receta podrás disfrutar arroz con leche cremoso, tal como lo hace Doña Ángela desde su cocina. Sin duda, es un postre deliciosos para acompañar las comidas familiares.

