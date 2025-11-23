En la actualidad, el té verde es popular gracias a sus supuestos beneficios para la salud: antioxidantes que previenen el daño celular, mejor metabolismo y apoyo a la salud del corazón.

Pero como cualquier otra bebida, su consumo no es completamente seguro para todas las personas. De hecho, existen contraindicaciones y riesgos que conviene conocer antes de integrarlo a la rutina alimenticia.

El té verde contiene cafeína, aunque en menor medida que el café convencional. Foto: Pexels

¿Qué contiene el té verde?

Este té proviene de las hojas de la planta Camellia sinensis que, a diferencia de otros, sus hojas no se fermentan sino que se vaporizan o cuecen para preservar sus componentes.

Sus ingredientes activos son los polifenoles, en particular las catequinas (entre las que destaca el galato de epigalocatequina) conocidas por su potente acción antioxidante, esto de acuerdo con un artículo del Manual de Salud MDS.

Además, contiene vitamina K que ayuda a la coagulación de la sangre, favorece la circulación y ayuda a detener hemorragias. Y se cree que su consumo es más saludable que el café porque su contenido bajo de cafeína promueve la concentración mental.

¿Qué riesgos hay de tomar té verde?

A pesar de que muchas personas lo toman pensando en los beneficios, el té verde no está exento de riesgos, por ejemplo:

Toxicidad hepática

El Manual de Salud MDS informa que se han reportado casos de daño al hígado por el consumo de té verde o sus extractos.

Aunque son poco comunes, ocurren cuando se ingiere con el estomago vacío y esto eleva la biodisponibilidad de catequinas, lo que termina por sobrecargar al hígado.

Interacciones con medicamentos

La vitamina K del té verde puede disminuir el efecto de medicamentos anticoagulantes como la warfarina, lo que aumenta el riesgo de coagulación, advierte un artículo del PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Estudios recientes han demostrado el EGCG (galato de epigalocatequina), uno de los antioxidantes principales de la planta, inhibe los transportadores intestinales que ayudan a absorber los anteriores fármacos.

Asimismo, se ha reportado un efecto "rebote" cuando el consumo se suspende de golpe: los niveles de litio pueden elevarse, lo que genera efectos adversos en quienes toman medicamentos anticoagulantes.

Inhibición de hierro

Las personas con deficiencias de nutrientes son otro grupo afectado por el consumo de té verde, pues interfiere con la absorción de hierro y ácido fólico. En ese sentido, no se recomienda para personas con anemia.

Reacciones por la cafeína

Dado que contiene cafeína, en menor medida que el café, el consumo desmedido de té verde puede provocar insomnio, ansiedad, palpitaciones o temblores en personas sensibles.

Por lo anterior, las mujeres embarazadas deben descartarlo de su dieta, así como las mujeres lactantes, niños, adolescentes y pacientes con afecciones cardiacas.

El té verde no se recomienda en mujeres embarazadas y lactantes por su contenido de cafeína. Foto: Freepik

¿Cómo tomar té verde de manera segura?

Para minimizar los riesgos, es posible seguir una serie de recomendaciones al consumir el té verde:

No tomar en ayunas: Evitar beberlo con el estómago vacío, especialmente si es una infusión concentrada o extracto.

Moderar la dosis: Aunque este té tiene muchos polifenoles positivos, su consumo excesivo puede ser peligroso, señala un informe de la farmacéutica The Pharma Innovation.

Verificar interacciones medicamentosas: Si tomas medicamentos como la warfarina, consulta a un especialista para no reducir su eficacia.

Preferir la bebida sobre los suplementos: Con las precauciones necesarias, consumir té verde es más seguro que usar suplementos o extractos concentrados, éstos últimos tienen niveles muy altos de catequinas (como EGCG).

Observar señales de alerta: Si después de tomar té verde sientes molestias, suspende su uso y consulta a un profesional de salud.

