Después de disfrutar de un delicioso mango, generalmente se desechan las hojas y todo lo que no sea pulpa, ¡pero están llenos de beneficios!

Hoy en Menú, te contamos los beneficios del té de hoja de mango para que aproveches todas las partes del mango incluso después de comerte la fruta. ¡Toma nota!

¿Con qué se hace el té de hoja de mango?

Cuando se trata de infusiones, es muy común encontrarse con ciertas hierbas y plantas cuyos nombres no tienen mucho que ver con el origen de estas.

Sin embargo, en el caso del té de hoja de mango el nombre es literalmente una descripción del producto.

Foto: Pexels.

Para hacer té de hoja de mango se utilizan las hojas del árbol de mango. Después de cortar el fruto, se pueden aprovechar sus hojas verdes y alargadas para preparar infusiones o incluso usar en múltiples recetas.

¿Qué beneficios tiene el té de hoja de mango?

¡Muchísimos! De acuerdo con datos de Healthline y Biorigen, las hojas de mango se han usado en la medicina tradicional china desde hace años. En algunas culturas, son parte importante de la gastronomía, pero su uso principal son las infusiones.

Foto: Pexels.

Y es que las infusiones son la mejor forma de aprovechar todos los beneficios de las hojas de mango. Entre sus aportes más importantes para la salud se encuentran:

Su alto contenido de terpenoides y polifenoles que fungen como antioxidantes y antiinflamatorios , respectivamente.

y que fungen como y , respectivamente. Protege las células y neuronas por lo que su consumo ayuda a prevenir enfermedades como Parkinson y Alzheimer .

y . Reduce la grasa y protege contra enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad .

. Previene la resistencia a la insulina y ayuda a las personas con diabetes .

y ayuda a las personas con . Previene el cáncer de la sangre, pulmones, cerebro, seno, y próstata.

de la sangre, pulmones, cerebro, seno, y próstata. Mejora las úlceras estomacales .

. Aumenta la producción de colágeno , mejorando la apariencia de tu piel.

, mejorando la apariencia de tu piel. Promueve el crecimiento del cabello.

Ahora que conoces sus beneficios, ¿qué esperas para prepararte un té de hoja de mango?

