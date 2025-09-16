Después de una larga noche de fiesta y celebración, es bastante común sentirse derrotado. Todo pesa y no tienes ganas de nada. ¡Nadie soporta sufrir una resaca!

Por ello, pensando en todos aquellos que celebraron como nunca anoche, pero tienen que volver al mundo real (o seguir celebrando); hoy en Menú te compartimos algunos de los mejores tips para la resaca (según los chefs).

¿Qué es la resaca?

Todos la hemos sentido alguna vez, pero solo pocos saben qué es exactamente la resaca.

De acuerdo con datos de Harvard Health Publishing, la resaca es una serie de síntomas de que tu cuerpo está tratando de regresar a su balance original después de una noche de copas.

Una resaca se caracteriza por sensación de vértigo, diarrea, fatiga, dolores de cabeza, náuseas y, en ocasiones, presión elevada.

Foto: Unsplash.

Harvard Health Publishing explica que el consumo de alcohol interfiere con la actividad cerebral durante el sueño, por lo que es relativamente normal sentirse como cuando no duermes cuando tienes resaca.

Además, la resaca comienza justo cuando los niveles de alcohol en la sangre empiezan a regularizarse, así que la peor parte se siente justo cuando esos niveles llegan a cero.

¿Qué hacer para evitar la resaca?

Así es, "evitar". Tristemente, la mayor parte de los tips contra la resaca se centran en evitarla. De hecho, en un artículo especial de la Guía Michelin, chefs famosos como Ed Lee, Michael Mina, y John Mooney compartieron algunos de estos:

Evita mezclar diferentes tipos de alcohol.

Intenta solo beber champagne, de muy buena calidad.

Mantente hidratado a lo largo de la noche.

Conoce tus límites.

Foto: Unsplash.

Sin embargo, también hay maneras de sobrellevar los síntomas de la resaca.

¿Qué comer para quitar la resaca?

Si ya es demasiado tarde para evitarla, lo único que puedes hacer es sobrellevar los síntomas de la resaca. Sorprendentemente, aún no hay una fórmula mágica para quitar la resaca, pero el secreto podría estar en tu alimentación.

Evita la sal a toda costa. Tener resaca equivale a estar deshidratado y la sal solo lo empeora.

Aléjate de las grasas . No ayudan en nada y de hecho pueden empeorar las náuseas.

. No ayudan en nada y de hecho pueden empeorar las náuseas. Toma tanta agua como puedas . Recuerda que estás combatiendo la deshidratación.

. Recuerda que estás combatiendo la deshidratación. Come Koshary. De acuerdo con el chef Michael Mina, el plato nacional de Egipto es excelente para ayudarte a lidiar con los síntomas de la resaca.

El Koshary se compone de una base de arroz, lentejas, garbanzos y pasta (macarrones o espaguetis), cubierto con cebollas fritas que se sirve con una salsa de tomate y una salsa de vinagre de ajo picante.

Foto: Unsplash.

Pero eso no es todo, Harvard Health Pubishing también recomienda:

Consumir alimentos ricos en carbohidratos .

. Beber café o té.

¡Mucha suerte con la resaca!

