El frío ya se siente en algunos estados de la República Mexicana, por lo que optar por platillos cálidos es una manera deliciosa de combatir las temperaturas bajas. Una opción son los frijoles de rancho de Doña Ángela.

Si quieres replicar la sazón de esta famosa cocinera y creadora de contenido en el canal "De Mi Rancho a Tu Cocina" en YouTube, Menú te compartimos la receta.

Sabor de rancho y tradición en esta receta de frijoles de Doña Angela. Foto: Freepik

¿Qué llevan los frijoles del rancho de Doña Angela?

Estos frijoles calientes, platillo que Doña Ángela recomienda cuando empieza a helar en su rancho, son una gran opción para mantener el calor del cuerpo y, al mismo tiempo, disfrutar una comida completa.

Por lo regular, en el norte del país suelen servirse como acompañamiento de carnes asadas, arracheras y tacos al pastor. Y, dependiendo de la región, es la variedad con la que se cocinan: en Coahuila bayos o flor de mayo, y en Nuevo León del tipo canario.

Asimismo, hay quienes disfrutan añadirles hiervas aromáticas como el epazote; dichos complementos son típicos en las recetas donde los frijoles se preparan en una olla de barro.

Pero Doña Angela facilita aún más el proceso, así que vale la pena que tengas en cuenta su paso a paso.

Los frijoles rancheros de Doña Ángela son el platillo ideal para calentarse esta temporada de frío. Foto: Freepik

Receta para hacer frijoles rancheros estilo Doña Ángela

La creadora del canal "De Mi Rancho a Tu Cocina" ha compartido en un video sus secretos para lograr unos frijoles de rancho auténticos. Así que nota de los ingredientes y procedimientos:

Ingredientes:

1 kilo de frijol

Chicharrón en piezas

1/4 de chorizo

2 jitomates

3 chiles jalapeños

4 dientes de ajo

1 1/2 cebollas

Aceite

Sal al gusto

Procedimientos:

Para cocer los frijoles

Lava muy bien los frijoles.

Por una olla con agua al fuego y espera a que hierva ligeramente.

Agrega los frijoles, 2 dientes de ajo y media cebolla a la olla.

Cocina durante aproximadamente 2 horas.

Añade sal al gusto y reserva.

Para preparar los frijoles de rancho

Pica los chiles y rebana la cebolla.

Pica el ajo restante y corta el jitomate en cubitos.

Calienta aceite en una olla y, cuando empiece a burbujear, añade el chorizo desmenuzado para que se fría.

Cuando el chorizo quede dorado, agrega el ajo, la cebolla y los chiles; deja que se sofrían.

Luego, añade el jitomate y una pizca de sal; espera a que suelten su jugo.

Mezcla todo para integrar los sabores.

Agrega los frijoles cocidos con todo y su caldo para que no queden secos.

Revuelve y aplasta ligeramente algunos frijoles para espesar.

Corta el chicharrón en trozos.

Con la mezcla lista, agrega las piezas de chicharrón y deja reposar para que se suavicen.

Sirve caliente los frijoles rancheros calientes y acompáñalos con tortillas.

Con ingredientes sencillos y el inconfundible toque hogareño de Doña Ángela, estos frijoles charros le darán un sabor único a tus comidas esta temporada de bajas temperaturas.

