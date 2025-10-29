Para acompañar la comida, no hay nada como el arroz o los frijoles; ambos van de maravilla con muchos platos de la cocina mexicana.

En estación, en Menú te compartimos el paso a paso para hacer frijoles en olla a presión sin fallar en el intento. Así que no le tengas miedo a la olla a presión y prepárate para disfrutar de unos deliciosos frijoles.

¿Por qué explotan las ollas a presión?

Una de las más grandes preocupaciones al cocinar frijoles en olla a presión es la posibilidad de que esta “explote”. En el mejor de los casos, tu cocina terminará pintada de negro; por otro lado, en el peor de los casos, alguien podría resultar herido.

Sin embargo, no debes tener miedo. De acuerdo con Viles & Beckman, LLC, y la Comunidad Autónoma de la Región de Muercia, las ollas a presión no explotan con cada uso; de hecho, no es tan común como pensarías.

Foto: Unsplash.

Generalmente, según Viles & Beckman, las ollas a presión explotan debido a dos principales razones:

Sobrecalentamiento: Si dejas la olla a presión sin supervisión y a fuego alto por mucho tiempo, es posible que explote.

Válvulas defectuosas: La principal función de las válvulas es liberar presión poco, precisamente para evitar que la olla explote, pero pueden presentar defectos de fábrica.

Leer también: Cómo hacer dulce de calabaza con la receta de Doña Ángela

¿Cómo evitar que las ollas a presión exploten?

Claro que el hecho de que exista la probabilidad de que una olla a presión explote, no quiere decir que no puedas hacer nada para evitarlo. La Comunidad Autónoma de la Región de Muercia recomienda:

Verificar que las válvulas no estén obstruidas antes de cada uso.

No llenar la olla a más de 2/3 de su capacidad.

Si cocinas alimentos que se expanden, llena la olla hasta la mitad de su capacidad para evitar que se obstruyan las válvulas durante la cocción.

Presta atención a la salida de vapor de la válvula.

No dejes la olla desatendida.

Foto: Unsplash.

¿Cómo hacer frijoles en olla a presión?

Ahora que tienes idea de cómo usar una olla a presión y reducir el riesgo de que explote, te compartimos la receta de frijoles en olla a presión del chef Ricardo Muñoz Zurita.

Ingredientes

2 ramas frondosas de epazote

½ kg de frijoles limpios

2 tazas de cebolla blanca picada

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de manteca de cerdo

3 litros de agua sal al gusto

Foto: Unsplash.

Preparación

Retira las hojas de las ramas de epazote y píquelas. Reserva.

Coloca los frijoles, la cebolla, los ajos, la manteca, el agua y las hojas de epazote dentro de una olla de presión; cierra y pon al fuego.

Por lo general, los frijoles tardan en cocerse de 30 a 35 minutos a partir de que empieza a escapar el vapor y la válvula comienza a moverse.

Retira del fuego pasado el tiempo de cocción y deja enfriar por completo.

Destapa la olla, agrega sal al gusto y pon a hervir para que se integren los sabores.

Sirve caliente.

¡Disfruta!

Leer también: El ingrediente secreto que le da sabor al asiento de las tlayudas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.