Para acompañar la comida, no hay nada como el arroz o los frijoles; ambos van de maravilla con muchos platos de la cocina mexicana.
En estación, en Menú te compartimos el paso a paso para hacer frijoles en olla a presión sin fallar en el intento. Así que no le tengas miedo a la olla a presión y prepárate para disfrutar de unos deliciosos frijoles.
¿Por qué explotan las ollas a presión?
Una de las más grandes preocupaciones al cocinar frijoles en olla a presión es la posibilidad de que esta “explote”. En el mejor de los casos, tu cocina terminará pintada de negro; por otro lado, en el peor de los casos, alguien podría resultar herido.
Sin embargo, no debes tener miedo. De acuerdo con Viles & Beckman, LLC, y la Comunidad Autónoma de la Región de Muercia, las ollas a presión no explotan con cada uso; de hecho, no es tan común como pensarías.
Generalmente, según Viles & Beckman, las ollas a presión explotan debido a dos principales razones:
- Sobrecalentamiento: Si dejas la olla a presión sin supervisión y a fuego alto por mucho tiempo, es posible que explote.
- Válvulas defectuosas: La principal función de las válvulas es liberar presión poco, precisamente para evitar que la olla explote, pero pueden presentar defectos de fábrica.
¿Cómo evitar que las ollas a presión exploten?
Claro que el hecho de que exista la probabilidad de que una olla a presión explote, no quiere decir que no puedas hacer nada para evitarlo. La Comunidad Autónoma de la Región de Muercia recomienda:
- Verificar que las válvulas no estén obstruidas antes de cada uso.
- No llenar la olla a más de 2/3 de su capacidad.
- Si cocinas alimentos que se expanden, llena la olla hasta la mitad de su capacidad para evitar que se obstruyan las válvulas durante la cocción.
- Presta atención a la salida de vapor de la válvula.
- No dejes la olla desatendida.
¿Cómo hacer frijoles en olla a presión?
Ahora que tienes idea de cómo usar una olla a presión y reducir el riesgo de que explote, te compartimos la receta de frijoles en olla a presión del chef Ricardo Muñoz Zurita.
Ingredientes
- 2 ramas frondosas de epazote
- ½ kg de frijoles limpios
- 2 tazas de cebolla blanca picada
- 2 dientes de ajo picados
- 3 cucharadas de manteca de cerdo
- 3 litros de agua sal al gusto
Preparación
- Retira las hojas de las ramas de epazote y píquelas. Reserva.
- Coloca los frijoles, la cebolla, los ajos, la manteca, el agua y las hojas de epazote dentro de una olla de presión; cierra y pon al fuego.
- Por lo general, los frijoles tardan en cocerse de 30 a 35 minutos a partir de que empieza a escapar el vapor y la válvula comienza a moverse.
- Retira del fuego pasado el tiempo de cocción y deja enfriar por completo.
- Destapa la olla, agrega sal al gusto y pon a hervir para que se integren los sabores.
- Sirve caliente.
- ¡Disfruta!
