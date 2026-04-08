Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo es el último día de registro?; que no se te pase la fecha

El mes de abril inició con un nuevo periodo de postulaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual brinda una oportunidad para desarrollar experiencia laboral a personas de 18 y 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo.

La iniciativa otorga a sus beneficiarios capacitación durante 12 meses en los centros de trabajo o empresas afiliadas, así como un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales y seguro médico del IMSS.

Si deseas formar parte de la generación 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro, aún estás a tiempo de realizar tu registro como ‘aprendiz’ y acceder al listado de vacantes disponibles en esta convocatoria.

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Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuándo es el último día de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro?





Para entrar y ser parte de la nueva generación, solo debes registrar tus datos en https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ para crear una cuenta y ver las vacantes disponibles en tu zona de interés. Cabe señalar que una vez que te postulaste, el centro de trabajo tiene 4 días para aceptar o rechazar tu solicitud.

La convocatoria que inició el pasado 1 de abril es focalizada, por lo que la disponibilidad de los espacios depende del municipio y de la meta del programa en cada zona, esto significa que las vacantes en plataforma estarán abiertas hasta que se complete la meta nacional de este periodo.

La estrategia de focalización busca priorizar a los jóvenes que viven zonas con mayor rezago y alto índice de inseguridad, garantizando la igualdad de oportunidades para los jóvenes.

Actualmente algunos estados aún se encuentran con el 80 al 90% de capacidad, con un margen de pocos días para completar la meta de registros. Para ver el mapa de avance de cada región coloca en le buscador la siguiente liga: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/focalizacion/

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