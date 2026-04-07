Alineación planetaria de abril; esta es la hora exacta del espectáculo cósmico en México

Para los amantes de la astronomía, abril será uno de los meses imprescindibles para observar el espacio, ya que la agenda se encuentra llena de eventos astronómicos, entre los que destaca la alineación planetaria.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, el también llamado desfile planetario que facilitará la visión de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, llegará a su pico máximo de visibilidad el próximo 18 de abril y a continuación te diremos la hora exacta en que se podrá apreciar este espectáculo cósmico.

Leer también: Alineación planetaria de abril: fecha exacta, hora y dónde ver el espectáculo cósmico; conoce qué planetas serán visibles

Alineación de planetas. Foto: Star Walk

¿A qué hora ver la alineación planetaria de abril en México?

Este raro fenómeno se produce cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo (eclíptica), creando una ilusión óptica desde el punto de vista de la Tierra. Cabe señalar que para una mejor observación se recomienda el uso de un telescopio, pues el punto máximo de la alineación planetaria será durante la madrugada.

La hora precisa para ver la alineación desde México será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer del 18 de abril, pues los planetas suelen salir tarde permaneciendo bajos y con menos brillo en el crepúsculo, se va iluminando su visibilidad.

Es importante destacar que según el portal experto, los cuerpos celestes tendrán una ventana de observación durante las madrugadas de abril, antes y después de la fecha marcada como pico de visibilidad.

Esta alineación de 4 planetas es uno de los eventos astronómicos más emocionantes del 2026. Foto: Creada con IA

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