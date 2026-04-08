Werevertumorro en la mira por amago en usar línea extranjera; asegura presión de “gente de arriba”

El entorno digital en México experimenta un nuevo episodio de tensión entre figuras públicas y la administración de datos privados. Todo comienza cuando el creador de contenido Gabriel Montiel (conocido profesionalmente como Werevertumorro) publica una consulta directa en la plataforma X (anteriormente Twitter) expresando su rechazo a vincular su línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La situación escala de manera imprevista este 8 de abril de 2026, cuando el influencer denuncia haber recibido mensajes de texto a su número personal por parte de entes no identificados que aseguran estar "al pendiente" de sus publicaciones.

"Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono)", instó Montiel en una publicación que supera el medio millón de visualizaciones.

Un aspecto crítico del incidente es la falta de transparencia en la comunicación, ya que los mensajes no especifican con claridad la identidad del emisor ni la dependencia a la que representan. Esta ambigüedad ha sido señalada por el creado, como una táctica de monitoreo que vulnera directamente el derecho a la privacidad.

Foto: Captura de pantalla en X

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El lento avance del registro ante la Comisión Reguladora

A poco más de dos meses y medio de que inició el proceso de vinculación de identidad para los usuarios de telefonía móvil, las cifras oficiales reflejan una resistencia considerable por parte de la ciudadanía. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo registra apenas 22 millones 784 mil 144 líneas inscritas hasta el corte del pasado 24 de marzo. Esta cantidad resulta mínima frente al universo total de usuarios en el país.

Según las estadísticas proporcionadas por la propia CRT, existe un total de 153 millones de líneas activas en territorio nacional, lo que significa que a la fecha solo se cuenta con el registro del 14% del total.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este porcentaje evidencia la desconfianza del usuario promedio ante la entrega de datos sensibles. La atribución de este fenómeno se vincula directamente con incidentes de seguridad y el temor a que la información personal sea utilizada para fines distintos a la prevención del delito, tal como ocurrió en la denuncia pública de Montiel.

A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

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Riesgos de privacidad y el uso de alternativas internacionales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el tratamiento de los números celulares debe realizarse bajo protocolos estrictos de licitud y consentimiento expreso. Sin embargo, la ausencia de una identidad clara en el mensaje recibido por Montiel impide que el usuario pueda ejercer sus derechos de protección de datos de manera efectiva.

Ante la creciente presión y la vigilancia percibida, la tendencia hacia la adquisición de líneas extranjeras o tarjetas SIM internacionales se consolida como una vía de escape técnica para los usuarios que buscan preservar su anonimato. De acuerdo con especialistas en derechos digitales de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el uso de infraestructuras externas permite a los ciudadanos mantener un perfil fuera del sistema de registro centralizado.

Con este incidente, la discusión en México deja de ser un simple trámite administrativo para convertirse en una defensa abierta del derecho a no ser rastreado en la esfera privada.

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