¿Es obligatorio ligar tu celular a la CURP?; esto dicen las autoridades

A partir del 9 de enero de 2026, el panorama de las telecomunicaciones en México experimenta una transformación estructural con la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas telefónicas vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta disposición, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca establecer un control estricto sobre la identidad de los titulares de servicios de comunicación móvil, tanto en la modalidad de prepago como en planes de renta.

Según las autoridades competentes, la medida responde a una necesidad urgente de fortalecer la seguridad pública y mitigar la incidencia de delitos de alto impacto.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

Objetivos de seguridad y plazos para el registro obligatorio

El propósito primordial de esta normativa es combatir de manera frontal delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el secuestro, mediante la creación de un padrón de usuarios plenamente identificados.

De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la trazabilidad de las líneas telefónicas es una herramienta común en diversas jurisdicciones para desarticular redes criminales que operan desde la clandestinidad digital. Las autoridades mexicanas otorgan como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que todos los usuarios completen este trámite administrativo.

El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones técnicas severas. Si el usuario no realiza la vinculación antes de la fecha establecida, la línea telefónica será dada de baja para servicios convencionales (lo que incluye la suspensión de llamadas salientes y el acceso a datos móviles).

En estos casos, el dispositivo queda limitado exclusivamente a la realización de llamadas de emergencia. Los requisitos para efectuar este registro de manera exitosa consisten en presentar la CURP, una identificación oficial vigente (ya sea la credencial del INE o el pasaporte) y contar con la línea telefónica activa al momento de la gestión.

Foto: EL UNIVERSAL

Procedimiento ante operadoras y debates sobre la privacidad

El proceso de vinculación se realiza directamente con la compañía proveedora del servicio (como Telcel, Movistar, AT&T o Bait) a través de sus canales físicos en centros de atención a clientes o mediante sus plataformas digitales oficiales. El procedimiento simplificado consta de los siguientes pasos:

Ingresar al portal o aplicación móvil de la compañía telefónica correspondiente.

Localizar la sección de "Registro de Identidad" o "Vinculación CURP".

Proporcionar el número telefónico de diez dígitos para recibir un código de verificación.

Cargar los datos de la identificación oficial y la clave CURP solicitada.

Confirmar el registro y conservar el comprobante digital de la operación.

No obstante, la medida no está exenta de controversia. Según la organización Electronic Frontier Foundation (EFF), la centralización de datos personales vinculados a números telefónicos genera riesgos significativos para la privacidad de los ciudadanos.

Diversos expertos señalan que "la centralización de estos datos (CURP + número telefónico) conlleva riesgos de seguridad si las bases de datos son vulneradas". Ante este escenario, las autoridades aseguran que los protocolos de protección de datos personales cumplen con estándares internacionales para evitar filtraciones.

