Más Información

BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares

BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares

Registro obligatorio de celulares con CURP: ¿qué implica la desvinculación de mi servicio en Telcel?

Registro obligatorio de celulares con CURP: ¿qué implica la desvinculación de mi servicio en Telcel?

C/2024 E1: ¿cuándo ver el cometa Wierzchos en México?; conoce dónde se podrá observar

C/2024 E1: ¿cuándo ver el cometa Wierzchos en México?; conoce dónde se podrá observar

Tributo a 31 minutos en CDMX; ¿cuándo y a qué hora asistir al concierto gratuito?

Tributo a 31 minutos en CDMX; ¿cuándo y a qué hora asistir al concierto gratuito?

Patrimonio Hoy: la colaboración de Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca para construir hogares a familias indígenas

Patrimonio Hoy: la colaboración de Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca para construir hogares a familias indígenas

A partir del pasado 9 de enero entró en vigor el , una medida que busca mayor transparencia en el uso de servicios de telecomunicaciones, además de actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos.

Este trámite exige asociar cada número telefónico con la Clave Única de Registro (CURP) y a una identificación vigente del usuario responsable de la línea.

En ese sentido, , uno de los mayores operadores en México, habilitó plataformas para realizar dicho registro, sin embargo continúan surgiendo dudas entre sus usuarios sobre este trámite, entre las que destacan la desvinculación de una línea no reconocida o que pasa si alguien que ya está registrado requiere desvincular una antigua línea.

Leer también:

Registro de líneas móviles: cuándo inicia y qué documentos necesitas. Imagen: Unsplash
Registro de líneas móviles: cuándo inicia y qué documentos necesitas. Imagen: Unsplash

¿Qué implica la desvinculación de mi servicio en Telcel?

A partir del 7 de febrero, Telcel habilitará un portal de consulta donde cada usuario podrá verificar las líneas que se encuentran registradas a su nombre y, en caso de no reconocer algún número, deberá acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes para realizar la aclaración correspondiente; en caso de que proceda, se podrá iniciar un proceso de desvinculación.

Para desvincular una línea telefónica de tus datos de usuario, deberás realizar un procedimiento similar al registro, pues de igual forma se requiere una identificación oficial y la CURP.

Leer también:

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash
¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash

¿La desvinculación implica la terminación de mi contrato con Telcel?

La respuesta es no, ya que de acuerdo con el sitio oficial de Telcel, la desvinculación solo tiene el efecto de disociar la identificación oficial con fotografía y CURP de la línea; por lo que el contrato de prestación de servicios continuará vigente hasta que ocurra alguna causa de terminación.

En este sentido, el servicio será suspendido hasta que la línea sea nuevamente registrada y por el contrario, cuando se requiera la terminación del contrato de prestación de servicios, este sí tiene como efecto inmediato la desvinculación.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]