El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, acusó al multimillonario estadounidense Elon Musk de "intentar sembrar la división" tras el asesinato de un estudiante blanco, al que la policía esposó mientras agonizaba, tras haber sido acusado erróneamente de insultos racistas por su asesino.

Henry Nowak, de 18 años, fue apuñalado por Vickrum Digwa, un hombre sij de 23 años, cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025.

Un juez condenó el lunes a Digwa al menos a 21 años de cárcel por el asesinato del joven y por mentir a la policía diciendo que el estudiante había proferido insultos racistas.

Imágenes publicadas tras la sentencia mostraban a Nowak siendo esposado por la policía, ya herido, mientras se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar".

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El actuar de los agentes desencadenó fuertes críticas de la extrema derecha y provocó esta semana escenas de violencia entre manifestantes enfurecidos y policías.

Elon Musk ha publicado numerosos mensajes en X, la red social de la que es propietario, en los que ha insultado a la policía y se ha mostrado dispuesto a financiar una demanda judicial contra ella.

"¿Sabían que la política oficial de la policía les obliga a adoptar una actitud racista hacia los blancos? Es totalmente inaceptable y debe cambiar INMEDIATAMENTE", escribió en uno de sus mensajes.

Keir Starmer, quien se reunirá este jueves con la familia de Nowak, acusó a Musk de "intentar sembrar la división".

"En Reino Unido somos gente razonable y tolerante", declaró a la prensa el dirigente laborista. "Cuando nos enfrentamos a un caso terrible como el de Henry Nowak, reaccionamos con calma, tal y como lo ha hecho su familia", añadió.

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El padre del estudiante pidió que este caso no se utilizara para "crear más división, odio o tensión".

La intervención policial está siendo investigada y un reporte será publicado en un plazo de tres meses.

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